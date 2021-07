美貿易團體、工會籲國會加快腳步 為半導體振興法案撥款

美國多個貿易團體和工會週四 (22 日) 致信促請國會迅速採取行動,為半導體振興法案《Chips Act》挹注資金,以保持國家競爭力並強化關鍵供應鏈彈性。

《Chips Act》今年稍早被納入 2021 會計年度的《國防授權法案》(NDAA) 之下,內容著重在提供多項誘因和激勵措施,強化美國半導體製造能力,但目前尚未獲得所需資金。

美國半導體產業協會 (Semiconductor Industry Association) 於信中稱道,強化美國在半導體研究、設計和生產領域的地位為國家首要之務,來自全球各地的競爭國家已投入巨額資金,吸引新的半導體生產與研究設施進駐,但美國缺乏相應的激勵措施,已導致國家競爭力和半導體生產市佔率下滑。

上述信件均已送往眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi)、參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)、眾議院少數黨領袖麥卡錫 (Kevin McCarthy) 以及參議院少數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell)。

除半導體產業協會外,這封信還由其他 19 個貿易團體和工會簽署,包含美國汽車政策委員會 (American Automotive Policy Council)、全國製造商協會 (National Association of Manufacturers)、全美汽車工人聯合會 (The United Auto Workers) 及美國商會 (Chamber of Commerce)。