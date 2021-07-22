晶片荒持續 通用汽車削減北美部分皮卡車產量

由於全球晶片短缺持續，美國汽車大廠通用汽車 (GM-US) 宣布，下週開始減少在北美的部分大型皮卡車產量，以應對晶片荒對汽車生產造成衝擊。

通用汽車週三證實，在美國密西根州、印第安納州和墨西哥的工廠將自 7 月 26 日起停產一週，預計在 8 月 2 日當週全面恢復正常生產。這些工廠負責生產雪佛蘭 Silverado HD 和 GMC Sierra HD 大型皮卡車。此外，位在密西根州的 Flint 裝配廠也將從三班制改為一班制。

在晶片短缺的情況下，通用汽車已經減少了幾乎所有汽車和休旅車的生產，優先將晶片用在獲利更佳的全尺寸卡車上，並組裝部分皮卡車，暫時存放庫存，直到獲得相關零組件再安裝完成。

高通表示：「全球晶片短缺情況仍然複雜且變化無常，但通用汽車的全球採購、供應鏈、工程和製造團隊持續在尋找創造性的解決方案，並與供應方的合作取得進展，以盡量減少產能受限造成的影響。」

通用汽車總裁 Mark Reuss 曾在接受採訪時表示，就供應鏈來說，目前的晶片短缺危機，可能是他在汽車業以來所見過的最嚴重的危機。

此外，Reuss 也表示，車用晶片與其他產業所用的半導體晶片不同，最主要還是供應量不足的問題，如今只能要求獲得基本的份額，就會有所幫助，該公司也正在努力獲取。

據諮詢公司 AlixPartners 稱，晶片短缺的問題預計將在 2021 年給全球汽車業造成 1100 億美元的收入損失。