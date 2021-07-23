中國拒絕世衛二度病毒溯源調查 白宮：中方此舉危險且不負責任

週四 (22 日) 針對中國不願配合世界衛生組織 (WHO) 進行第二階段新冠病毒溯源調查，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週四回應，中方此舉危險且不負責任。

世衛 (WHO) 秘書長譚德塞上週提交第二階段病毒新冠病毒溯源計劃，聚焦武漢實驗室和華南海鮮市場核查的調查，並呼籲中國提高透明度，對此，中方嚴詞拒絕。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週四回應：「中國未履行責任，試圖阻止世衛進一步的深入調查，中國此舉是不負責任的，坦白說，是危險的。」

中國國務院針對新冠病毒溯源週四舉行新聞發布會，中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明表示，科學證據已排除了「實驗室泄漏」的政治陰謀論。

中國國家衛生健康委員會 (NHC) 副主任曾益新堅持，武漢實驗室洩漏病毒極不可能，中國不會接受這樣的溯源計劃。

袁志明重申，第一，2019 年 12 月 30 日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒。

第二，該研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒。第三，迄今研究所的職工和研究生維持新冠零感染。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.92 億例，死亡數突破 413 萬例，美國累計確診超過 3426 萬例，累計死亡數超過 61 萬。印度累計確診超過 3125 萬例，巴西累計確診 1947 萬例。

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