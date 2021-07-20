原油跌落70美元 分析師更樂觀：尾部風險已消！

由於新冠疫情復燃令令投資者擔憂需求，且在 OPEC 達成增產協議後，供應量可望加速增加，原油價格週一崩跌約 7%，但即使如此，目前的狀況看起來只要美國頁岩油生產商不重蹈覆轍，似乎對其有利。

事實上，過去幾日即使石油股疲軟，但分析師仍更加看漲這幾股，例如石油服務公司 Halliburton (HAL-US)、生產商 Ovintiv (OVV-US)。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 5.39 美元或 7.5%，收每桶 66.42 美元，為去年 9 月 8 日以降最大單日跌幅，也是 5 月 28 日以來最低收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格週一大跌 4.97 美元或近 6.8%，收每桶 68.62 美元，為 3 月以來最大單日跌幅，且為 5 月 24 日以來最低收盤價。

由於新冠疫苗推出後，減緩全球大部分地區的疫情傳播，需求已見反彈，但隨後更高傳染力的 Delta 變種病毒興起，令投資者擔憂，也讓全球股市下滑。倘若各國被迫延緩重啟經濟的腳步，並封鎖國際旅行，那麼石油需求可能下滑。

在需求前景惡化之際，供應端又準備增產，可能讓供需失衡後挫傷價格。OPEC+ 週日宣布，自 8 月起每月產量水準將增加 40 萬桶 / 日，最終解除去年為因應新冠疫情大流行而實施的限制措施。

Oanda 分析師 Edward Moya 預測，「大宗商品的反彈還沒有結束，但現在這裡可能要有個大突破。WTI 原油基本面仍支持再次大幅上漲，只要再過一個月左右就可以擺脫日益加劇的避險情緒主題。」

市場對 OPEC + 增產的反應可能太過悲觀，因為如果 OPEC + 不達成協議，其他替代結果只會更糟。例如，沙國和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 因生產配額問題分歧而對立，OPEC 無法團結，導致生產配額協議破裂，更多供應量流入市場。

研究公司 Sankey Research 分析師 Paul Sankey 寫道，「該協議將消除市場的尾部風險，尤其是石油股，因為如果 UAE 從 OPEC / 沙國中分裂出來，就會發動市占率爭奪戰。」

根據現行協議，供應量將保持相對受限，且 OPEC 將維持控制。沙國已表態希望價格維持高水位，且會盡速行動以確保實現此目標，只要 OPEC 能團結一致。

對於石油生產商來說，目前的態勢仍然可以獲利。不計週一，北美石油和天然氣生產商的股票本月已下跌 12%。摩根士丹利分析師 Devin McDermott 指出，雖然今年迄今仍上漲 50%，但較自 2020 年開始以來的大宗商品本身價格仍落後 25%。

他認為，「有進一步追上的空間，因為估值仍比大盤低 65%，而歷史平均水準為 30%。」10 年來，生產商探鑽活動一直無利可圖，企業策略只能不顧利潤的增產，但今年一切已改變，第一季該團體就產生了 10 多年來最高的自由現金流。

美銀分析師 Chase Mulvehill 寫道，OPEC + 決定在未來幾個月繼續減產，表明沙國願意放棄一些市場給美國生產商，換取更高的價格。

「這對美國頁岩油的淨利多」Mulvehill 建議投資者買進 Halliburton 以趁此走勢中獲利。Halliburton 是美國頁岩油田的頂級石油服務公司，將受益於更多的鑽探和更好的價格。Mulvehill 也將石油設備供應商 NOV (NOV-US) 的股票評級上修至「買進」。

摩根士丹利的 McDermott 還挑選了下列幾檔以發揮當前趨勢：APA (APA-US)、Occidental Petroleum (OXY-US)、ConocoPhillips (COP-US)、Diamondback Energy (FANG-US) 和 Ovintiv。

瑞信週一也將 Ovintiv 評級調升至「優於大盤」。

在幾檔石油巨擘中，McDermott 近期偏好雪佛龍 (CVX-US)，因為該公司可能在公佈第二季財報時恢復執行庫藏股。長期來說，他喜歡埃克森美孚 (XOM-US)，理由是「與同業相比，該公司自由現金流的變化率相當高。」

當前的問題是，美國企業能否自更高的油價中獲利，而不重蹈覆轍——即為了快速賺錢而擴展至利潤不高的領域。大型石油公司將於下週開始發布財報，並召開電話會議。花旗分析師 Scott Gruber says 表示，他會關注大型石油生產商和 EOG Resources (EOG) 等主要頁岩生產商的基調。

「如果這些巨擘的目標大致定在成長率約莫 5%，那大概不會有什麼變化，但如果埃克森美孚和雪佛龍對二疊紀盆地有 15% 左右的長期成長目標，可能就要密切觀察，因為這個方向的轉變可能影響公開的勘探與生產策略。」