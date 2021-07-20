鐵礦砂供應新警訊？淡水河谷Q2產量略遜預期

巴西礦業巨擘淡水河谷 (Vale) 因為新廠問題，上季鐵礦砂產量低於市場預期，使全球已經吃緊的鐵礦砂供給面臨又一警訊。

這家全球第二大鐵礦砂生產商第 2 季共生產 7,570 萬公噸鐵礦砂，略低於彭博追蹤分析師所預估的 7,800 萬公噸，但仍比第 1 季增加 11%，也高於去年同期水準。

不過淡水河谷仍維持全年產量預測區間，為 3.15 億到 3.35 億公噸。

淡水河谷曾是全球最大鐵礦砂生產商，2019 年初因為水壩潰堤衝擊礦場供應，被澳洲力拓集團 (Rio Tinto) 超車。隨著淡水河谷逐漸走出陰影，市場寄望該公司能盡快擴大產量，幫助紓解鐵礦砂供應吃緊的問題。

力拓上周五表示，第 2 季鐵礦砂出貨量下滑 2%，全年出貨量可能落在預測區間低檔。澳洲另一礦業巨人必和必拓 (BHP Group) 第 2 季出貨量增加 12%。

今年來由於中國政府的干預措施，鐵礦砂市場價格劇烈震盪，成為波動性最大的原物料，但整體而言市場需求然強勁，也使淡水河谷的產量成為牽動鐵礦砂價格的關鍵角色。

新加坡鐵礦砂期貨價格今年來走勢。來源: Bloomberg

根據淡水河谷，雖然巴西南方礦場生產因鐵路運輸中斷受影響的情況逐漸獲得控制，但是巴西北方另一處興建中礦場的工程進度延誤。此外，其他工廠的重啟日期延後，理由是提升水壩安全的作業進度比預期中緩慢。

淡水河谷的 Timbopeba 礦場因為鄰近水壩的安全問題，在 6 月初一度暫停作業，並導致鐵礦砂價格突然大漲。該礦區部分復工是幫助淡水河谷第 1 季產量回升的主因。

淡水河谷也是全球最大鎳礦商和主要銅礦商，兩種礦產第 2 季產量皆下滑，全年產量預測將在評估完成過後公布。

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