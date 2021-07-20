〈財報前瞻〉Delta衝擊重啟經濟股 可口可樂走跌 但分析師仍喊買進

可口可樂 (KO-US) 股價下跌，這是近期受變種病毒 Delta 衝擊的經濟重啟主題個股，因為投資者擔憂全球復甦的持續性。今年迄今為止，其股價也落後大盤，然而，即使第二季財報恐怕會令人感受到疫情復燃的壓力，至少一位分析師認為可口可樂值得買進。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Nik Modi 週一重申可口可樂「優於大盤」的評級，以及目標價 60 美元。該公司預計週三發布第二季財報。

他預期，可口可樂第二季 EPS 55 美分，符合共識預期，內部銷售成長 26%，略高於分析師 24% 的預期均值。然而，他指出，由於空單餘額高於歷史水準，「只要數字達標 (且沒有負面的前瞻性評論)，可能足以推動股價上漲。」

他寫道，美國的復甦似乎完好無損，成長幅度在 15% 左右，但其他各地仍困難重重，自拉丁美洲到東南亞等地區仍在新冠疫情的壟罩下。

此外，雖然分析師 (包含 Modi 本身) 都讚賞可口可樂重組的努力，但他認為該舉措的效益還要再過幾季才會彰顯出來。

他強調，可口可樂管理層近期曾表示「已開發世界正朝向更快的復甦發展。」

此外，一些分析師仍擔憂可口可樂的稅務問題 (今年年初數次遭降級的原因)，Modi 則認為這個問題在近期的未來內不會有解決方式，可能要等更久之後。

可口可樂週一下跌 1.19%，收 55.73 美元。今年迄今該股已上漲 1.6%，但過去 12 個月的漲幅超過 20%。

其他分析師最近也越來越看好可口可樂。上週同業百事可樂 (PEP-US) 甫公布了優於預期且上修的財報。