〈財報〉併購諮詢+財富管理業務強勁 大摩Q2財報優預期

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周四 (15 日) 公布 2021 年第 2 季財報，活躍的併購交易諮詢，加上財富管理業務的大幅增長，彌補了固定收益交易降溫頹勢，大摩 Q2 營收、EPS 均優預期。

台北時間周四 23 時許，摩根士丹利 (MS-US) 股價上漲 1.14％，暫報 93.51 美元。大摩年初迄今股價已漲 35%。

周四 (15 日) 美股盤中，摩根士丹利股價走勢 (圖：Google)

2021 年 Q2 財報關鍵數據：

營收：147.59 億美元，年增 8%，Refinitiv 調查分析師預期為 139.8 億美元

淨利：35.11 億美元，去年同期為 31.96 億美元

稀釋後 EPS：1.85 美元，去年同期為 1.96 美元，Refinitiv 調查分析師預期為 1.65 美元

(圖：摩根士丹利)

重點業務營收：

投資銀行業務：23.8 億美元，年增 16%，高於預期

股票交易：28.3 億美元，年增 8%，高於預期

固定收益交易：16.8 億美元，年減 45%，低於預期

觀察業務表現，Q2 機構證券業務營收年減 13.5%，至約 71 億美元。其中，諮詢收入年增 44%，至 6.64 億美元，股票承銷收入年增 21.5%，至 10.7 億美元，固定收益承銷收入年減 9.5%，至 6.4 億美元。

Refinitiv 數據顯示，今年上半年，大摩共為 216 筆企業併購交易提供諮詢服務，在本季的全球併購排行榜中名列第三，僅次於高盛和小摩。

儘管股票交易收入較上季放緩，仍年增 8%，債券交易收入則幾乎較去年同期減半。

Q2 財富管理業務營收年增 30%，至約 61 億美元。受惠於 E*Trade 併購案和貸款業務成長，淨利息收入 (NII) 年增 22％，至 12.6 億美元。投資管理業務營收年增 92%，至 17 億美元，資產管理規模大幅提升 129%，至逾 1.5 兆美元。

大摩董事長兼執行長 James Gorman 表示，隨著業務模式轉變為公司帶來更穩定、持久的收益，該公司已宣布將股息調升 1 倍，至每股 0.7 美元，並執行 120 億美元的庫藏股計畫。