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〈美股早盤〉美失業金數據續探新低 道瓊開盤仍挫逾百點

〈美股早盤〉美失業金數據續探新低 道瓊開盤仍挫逾百點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉美失業金數據續探新低 道瓊開盤仍挫逾百點 (圖：AFP)

儘管財報數據普遍優於預期，且美國上周失業金再探疫情後新低，美股周四 (15 日) 仍開低。截稿前，道瓊工業指數跌逾百點或 0.3％，標普 500 指數跌 0.26％，那斯達克綜合指數跌 0.2％，費半跌 0.9%。

近期 CPI、PPI 等各項通膨指標均顯著高於預期，聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 昨日出席眾議院聽證會時坦承，通膨確實持續升溫，且未來數月料將維持高位，但終將放緩，並稱經濟復甦尚未達到實施大規模購債的程度，緩解市場對於收緊寬鬆政策的擔憂。

經濟數據方面，美國上周初領失業金報 36 萬人，續領失業金報報 324 萬人，再度下探疫情爆發後跌點。另外，7 月紐約 Fed 製造業指數報 43，大勝預期和前值，費城 Fed 製造業指數連續 3 個月放緩，報 21.0，落後預期和前值。

截稿前，10 年期美債殖利率下滑至 1.322％。鮑爾正在出席參議院銀行委員會聽證會。

美債殖利率下滑，帶動摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、富國銀行 (WFC-US) 等銀行股普遍走跌。摩根士丹利 (MS-US) 周四公布財報優於預期，開盤仍小跌 0.6％。其他周期股如卡特彼勒 (CAT-US)、波音 (BA-US) 和能源股均表現不佳。

道指成分股聯合健康 (UNH-US) 盤前公布第 2 季獲利下滑，但高於預期，且二度上調全年獲利展望，開盤也小跌 0.3%。

截至台北時間周四 (15 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數下跌 101.65 點或 - 0.29%，暫報 34831.58 點
  • 那斯達克綜合指數下跌 30.22 點或 - 0.21%，暫報 14614.73 點
  • 標普 500 指數下跌 11.23 點或 - 0.26%，暫報 4363.07 點
  • 費半下跌 29.53 點或 - 0.90%，暫報 3259.66 點
  • 台積電 ADR 下跌 4.33% 至每股 119.01 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.322%
  • 紐約輕原油下跌 1.23% 至每桶 72.23 美元
  • 布蘭特原油下跌 1.22% 至每桶 73.85 美元
  • 黃金上漲 0.02% 至每盎司 1825.30 美元
  • 美元指數上漲 0.14% 至 92.53 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

摩根士丹利 (MS-US) 早盤下跌 0.62％，至 91.89 美元

大摩周四盤前公布 2021 年 Q2 財報，強勁投資銀行業務加上股票交易收入，使 Q2 營收年增 8%，至 148 億美元，EPS 報 1.85 美元，雙雙擊敗市場預期。

聯合健康集團 (UNH-US) 早盤下跌 0.31％，至 413.46 美元

聯合健康周四盤前公布 2021 年 Q2 財報，疫情趨緩鼓勵人們重返例行的醫療照護服務，推升醫療成本，聯合健康 Q2 淨利較去年同期下滑，調整後 EPS 報 4.70 美元，營收則報 713 億美元，兩者均優於預期。

聯合健康二度上調全年獲利展望，調整後 EPS 估介於 18.30 美元至 18.80 美元，高於此前預期的 18.10 美元至 18.60 美元

美國國際集團 (AIG-US) 早盤上漲 1.66％，至 47.18 美元

AIG 宣布以 22 億美元價格，將旗下人壽保險和退休服務部門售予黑石集團 (Blackstone)。根據交易協議，黑石將負責管理 AIG 人壽保單和年金部分資產，最初規模為 500 億美元，並在未來 6 年增加至約 1000 億美元

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 7 月紐約 Fed 製造業指數報 43.0，預期 18.7，前值 17.4
  • 美國 7 月費城 Fed 製造業指數報 21.9，預期 28，前值 30.7
  • 美國 6 月工業產出月增率報 0.4％，預期 0.6%，前值自 0.8% 下修至 0.7%
  • 美國上周 (7/10) 初領失業金報 36 萬人，預期 35 萬人，前值自 37.3 萬人上修至 38.6 萬人
  • 美國上周 (7/3) 續領失業金報 324.1 萬人，預期 330 萬人，前值自 333.9 萬人上修至 336.7 萬人
美國上周初領失業金人數續探一年新低 (圖：Zerohedge)
美國上周初領失業金人數續探一年新低 (圖：Zerohedge)
華爾街分析：

Fuerst Fugger Privatbank 資產管理主管 Norbert Frey 表示，儘管有明顯跡象顯示美國經濟增長已放緩，主要指數仍續創新高，若通膨沒有辦法自行回升，Fed 勢必得介入，屆時市場走勢可能更加顛簸。

自年初表現強勁後，銀行股近期狀況十分低迷，Albion Financial Group 合夥人兼投資長 Jason Ware 認為，除了銀行股之外，隨著市場消化成長高峰，週期股和價值股交易開始減弱。

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