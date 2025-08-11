自曝恐遭激進股東趕下台！馬斯克憂失去特斯拉控制權：我的持股增至25%是安全底線

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-11 05:20

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克上周公開表達其對公司控制權的不安，罕見地承認自己「可能被趕下台」。這場風波源自於他對持股比例的深層憂慮，目前僅持有約 12.8% 股份的馬斯克在 X 上坦言，這個比例難以確保其對這家電動車巨頭的絕對主導權。

自曝恐遭趕下台！馬斯克憂失去特斯拉控制權：我的持股增至25%是安全底線

事件的導火線是一篇網路帖文，文中聲稱馬斯克持股比例達 21.2%，且大部分股份已被用作貸款抵押。對此馬斯克緊急澄清：「我目前沒有任何以特斯拉股票為抵押的個人貸款。」

馬斯克同時透露，他的股票選擇權面臨的稅率接近 45%，這意味著透過選擇權獲得的實際投票權淨增長僅約 4%，但相較於財務細節，更讓他憂心的是未來可能出現的權力更迭。

馬斯克在 X 上貼文寫道：「當公司開始生產數百萬台機器人時，我擔心會被激進股東趕下台，而公共安全將因此失去保障。」

這番表態背後是馬斯克長期以來對控制權的執著追求。他多次表示，需要約 25% 的股份才能有效引導公司發展，但現實是這個目標正變得愈發遙遠。

懸而未決的法律糾紛讓局勢蒙上陰影，德拉瓦州法官去年裁定馬斯克 2018 年獲得的 560 億美元天價薪酬方案無效。當時股東指控董事會在尋求批准前未充分揭露資訊。儘管馬斯克已將公司註冊地遷至監管更寬鬆的德州，但此案仍在上訴中。

分析人士指出，若最終敗訴，不僅馬斯克投票權將進一步稀釋，股東推動公司重組的風險也將大幅增加。

為因應控制權危機，特斯拉董事會上周二 (5 日) 緊急通過一項價值 290 億美元的臨時獎勵方案，授予馬斯克 9600 萬股股票(約佔總股本 16%)。這份附帶嚴格條件的「首付款」要求馬斯克未來兩年繼任高階主管，股票鎖定期長達五年。

但諷刺的是，若馬斯克成功翻盤 2018 年薪資案，新方案將自動作廢。特斯拉董事會稱此舉是讓馬斯克「持續專注於公司發展的關鍵第一步」。

與此同時，馬斯克正面臨多重法律挑戰。一群股東上周一 (4 日) 集體起訴他涉嫌證券欺詐，指控馬斯克誇大自駕技術效果並隱瞞重大風險。

更棘手的是，隨著馬斯克在政治立場轉向支持川普，特斯拉品牌正陷入前所未有的兩極化，其主導的聯邦開支削減計劃引發傳統左傾消費者強烈不滿，部分投資者擔憂這將對公司產生負面影響。

此外，上月底公布的最新財報顯示，特斯拉今年次季營收年減 12% 至 224.96 億美元，淨利下滑 16% 至 11.72 億美元，俱遜預期。汽車交付量從去年同期的 44.39 萬輛銳減至 38.41 萬輛，能源業務銷售也正在萎縮。關稅成本增加約 3 億美元的壓力將持續影響未來績效。

馬斯克在財報電話會議上坦言，「公司可能面臨幾個艱難季度」，並預估隨著美國電動車補貼到期和自駕商業化進展緩慢，特斯拉要等到 2026 年底才能重獲顯著經濟效益。