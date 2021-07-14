〈財報〉投行業績衝次高！高盛Q2財報優預期 董事會批准Q3調升股息

經濟復甦使企業併購和 IPO 市場活絡，今年第 2 季為高盛 (Goldman Sahcs) 投行業務實現 36% 的營收增長，投行營收寫下史上次高，帶動高盛 Q2 營收、獲利雙雙優於華爾街預期，該公司還宣布，董事會已同意 Q3 起將股息拉高至 2 美元，調升幅度 60%。

儘管財報表現優異，周二 (13 日) 美股盤中，高盛 (GS-US) 仍下跌 1.24%，暫報 375.77 美元。對於經濟自疫情復甦的樂觀預期，帶動高盛今年迄今漲 45%，6 月時一度觸及 391.45 美元的歷史新高。

周二盤中交易，高盛小跌逾 1% (圖：Google)

2021 年 Q2 財報關鍵數據：

營收：153.9 億美元，年增 16%，季減 13%，Refinitiv 調查分析師預期為 121.7 億美元

淨利：54.9 億美元

稀釋後每股淨利 (EPS)：15.02 美元，Refinitiv 調查分析師預期為 10.24 美元

關鍵業務營收：

投資銀行業務：36.1 億美元，年增 36%，季減 4%

全球市場業務：49 億美元，年減 32%，季減 35% 固定收益交易營收：23.2 億 美元 ，年減 45% 股票交易營收：25.8 億 美元 ，年減 12%

資產管理業務：51.3 億美元，年增逾 1 倍，季增 11%

消費與財富管理業務：17.5 億美元，年增 28%，與上季基本持平

(圖：高盛)

受火熱的 IPO 市場和併購活動驅動，高盛 Q2 投行業務營收為史上次高。其中，股票承銷收入年增 18%，至 12.4 億美元，併購諮詢收入年增 83%，至 12.6 億美元。

高盛本季為多項併購交易提供顧問服務，包含 AT&T 旗下華納媒體 (WarnerMedia) 與 Discovery 合併案、微軟收購 AI 語音公司 Nuance，以及大型器材商 Medline 出售案。

新冠疫情下，前所未有的寬鬆政策帶動大量資金湧入股市交易，但隨著交易熱潮降溫，全球市場業務營收較去年同期大減 32%，當中又以固定收益交易收入跌幅最為顯著，年減 45%。

另一方面，創紀錄新高的股權投資收入則帶動資產管理營收年增 1 倍多，至 51.3 億美元。

繼上季釋出 7000 萬美元後，高盛宣布 Q2 再釋出 9200 萬美元的信貸損失準備金，反映出整體經濟情勢正自去年上半年的疫情中持續改善。

高盛還宣布，Q2 執行了 10 億美元的股票回購計劃，且董事會已批准上調股息，第 3 季起將調升股息 60%，至每股 2 美元。