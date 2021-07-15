【郭恭克專欄】美物價壓力仍高 Fed寬鬆貨幣尚不轉向 投資忌過度擴張性財務槓桿

近日公布的美國 6 月物價指數持續攀高，三大物價指數年增率漲幅均相當驚人。6 月物價指數因去年低基期因素下，持續走高，一般消費者物價指數年增率 5.4%，創 2008 年 8 月以後、近 13 年最高點；去除能源及食品類的核心消費者物價指數年增率 4.5%，創 1991 年 11 月以後最高。顯示美國物價情勢除因低基期因素之外，尚未脫離高通膨壓力區。

美國 6 月生產者物價指數年增率 7.1%，與 6 月消費者指數年增率 5.4%，兩者差距約 1.7%，不若中國工業產出價格指數年增率 8.8%，消費者物價指數年增率 1.1%，兩者差距達 7.7%，顯示美國企業生產者將大部分生產成本上漲透過自由市場轉嫁至消費市場。

美股四大指數受物價指數持續走高公告影響相當輕微，僅小幅波動，無礙主要均線持續維持多頭趨勢。

圖、道瓊指數周 K 線與年線乖離率走勢對照圖 (7/12/2021)

圖、費城半導體指數周 K 線與台股周 K 線走勢對照圖 (7/12/2021)

美國 10 年期公債殖利率在 7 月 13 日一般 CPI、核心 CPI 指數公告當日，上升約 4 個基本點 (0.04%)，但 14 日在生產者物價指數公告、聯準會主席國會聽證強調寬鬆貨幣政策不變，10 年期公債殖利率下降 6 個基本點，以 1.36% 收盤，距 3 月 31 日的年初以來最高點 1.74%，10 年期公債殖利率在過去 4 個月約下降 38 個基本點 (0.38%)。由美國 10 年期公債殖利率走勢圖，顯示國際間的債市投資者，尤其以機構法人為主的美國公債市場投資者，對長期通貨膨脹並不如過去幾個月數據的悲觀。

圖、美國 10 年期公債日 K 線圖

美國聯準會主席鮑威爾表示，美國經濟復甦尚未達到可以開始收縮資產購買規模 (即每月購債 1200 億美元) 程度，並預告未來幾個月通膨數據仍將位居高檔，才能逐漸緩和下降。其認為目前的高通膨僅是同時出現高需求 (疫後需求暴增)、低供給 (供應鏈尚未完全恢復) 所造成，俟經濟景氣持續復甦後，造成高通膨的因素可望慢慢舒緩。

截至 7 月 3 日止的美國單周初領失業救濟金人數至 37.3 萬人，前一周 (截至 6 月 26 日當周) 創 2020 年 3 月 14 日當周 (25.6 萬人) 以來最低，已連續第 2 周回落到 40 萬人以下。四周移動平均數從前周的 39.475 萬人，下降至 39.45 萬人 (續創 2020 年 3 月武漢肺炎在美國開始擴散後的最低點)。顯示隨疫情降溫，美國就業市場確實逐漸改善之中。

圖、單周初領失業救濟金人數及四周移動平均趨勢圖

美國 6 月非農業新增就業人口從 5 月的增加 58.3 萬人，提高為增加 85.0 萬人，優於市場預期的 70.6 萬人，顯示美國就業市場持續好轉。因自願離職及求職人數同時提高，6 月失業率從 5 月的 5.8% 小幅上升至 5.9%，且就業總人數仍較 2020 年 2 月武漢肺炎爆發前減少 680 萬人，此為美國聯準會不急於改變極度貨幣寬鬆政策的重要原因。

過去 14 個月新增非農業就業人口合計為 1,559.8 萬人，為 2020 年 3 月、4 月的減少人數合計數 2236.2 萬人的 69.75%，仍未恢復疫情爆發前的就業水準。武漢肺炎爆發前的 2 月失業率為 3.5% 的 50 年低點，美國就業市場雖已走過疫情爆發後的最低迷期，並在疫苗陸續接種，確診人數下降後，就業市場開始改善，但因部分經濟消費行為模式改變，導致就業市場結構改變，部分勞動力因此退出市場，致仍遲遲無法恢復正常水平，經濟活動及人際交流能否恢復疫情前爆發前景況，將是 2021 年就業市場能否重回疫情爆發前榮景仍待觀察。

在就業市場仍未完全恢復疫情爆發前水準之前，美國聯準會極度寬鬆貨幣政策料暫時仍不會改變，但應嚴密追蹤物價情勢變動及其對市場預期心理的影響。

圖、美國每月新增非農業就業人口數

物價情勢除因低基期因素之外，尚未脫離高通膨壓力區，國際股市對美國聯準會可能改變極度貨幣寬鬆政策的陰影將揮之不去，而聯準會官員何時明確對市場釋出將開始縮減每月 1200 億美元購債規模的訊息，將是市場高度關注的焦點。投資者在股市持續創新高之際，務必嚴選優質投資標的，並切忌過度擴張性的財務槓桿操作。