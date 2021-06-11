【郭恭克專欄】疫情若降溫股市將再起 留意原物料上漲對企業造成的營運壓力

截至 6 月 10 日止，我國自 5 月中旬迅速爆發增溫的疫情仍未明顯降溫，日、美兩國先後贈送我國疫苗，但國內累計已知疫苗總數仍遠不及全國所需，未來疫情變化難測，國內持續籠罩在疫情恐慌，疫情指揮中心六月上旬決定延長第三級警戒至 6 月 28 日。國產高端疫苗二期解盲於 6 月 10 日揭曉過關，台灣自力生產肺炎疫苗初露曙光。

台股至 6 月上旬連續第三周上漲，部分個股股價甚至續創年初以來新高，顯示台股暫時脫離 5 月中旬單周重挫 8.43% 極度恐慌狀態。6 月第二周受電子封測大廠爆發外籍移工群聚染疫事件，讓台股市場緊張情緒再起，5 日成交均量自首周的 5000 億附近，下降至 4200 億，顯示市場氣氛略轉為謹慎觀望，幸台積電股利政策，宣告單季每股配息從原先的 2.5 元提高至 2.75 元，股價再度逼近 600 元整數關卡，支撐台股指數重回一萬七千點之上。

台積電公告 5 月合併營收 1123.59 億，創歷年同期新高，月增 0.94%，年增率 19.76%，前 5 月累計營收年增率自前 4 月的 16.51% 提高至 17.12%、億創歷年同期最高。台幣匯率前 5 月累計升幅 2.94%，導致該公司前 5 月累積營收年增率略低於 2020 年的營收年增率 25.17%。

圖、台積電營收追蹤

表、台積電各月營收暨成長率統計表

台積電預估 2021 年第二季營收約 129 至 132 億美元，約較第一季成長 1%，以台幣匯率 28.4 原估算單季營收約為 3664 至 3749 億，季成長率約 1.1% 至 3.4%。以此推估，6 月營收可達 1427 億至 1512 億，單月營收極可能將創歷年新高。預料在 7 月中旬前，只要疫情不再突然升溫，台股極可能在台積電帶動下，展開另一次上漲行情。

台股上市櫃公司 5 月合併營收達 3.19 兆元，雖月減 2.71%，但年增 17.23%、創歷年同期最高，上市櫃公司單月營收創新高家數共 128 家，稍高於 4 月的 126 家，但大幅高於去年同期受全球疫情初起低基期時的 64 家，顯示 5 月我國疫情雖迅速增溫，但整體營收成長動能尚未受明顯衝擊。累計前 5 月合併營收 15.8 兆元，年增達 22.94%，就產業別而言，海運、鋼鐵、塑化、面板、IC 設計為帶動整體營收高成長的主要產業，亦帶動各產業上市櫃公司股價大幅上漲。

我國 5 月出口年增率 38.56%，為連續 11 個月較去年同期正成長，5 月出口創歷年單月新高，進口創歷年單月次高，表現依舊亮眼。累計前 5 月出口 1703.2 億美元、進口 1436.1 億美元，各年增 30.13% 及 25.57%，前 5 月出、進口同步創歷年同期新高，為金融海嘯復甦後的難得貿易盛況。

無論從上市櫃公司營收成長動能，或從我國對外出口、外銷接單觀察，從經濟基本面數據顯示，若非 5 月疫情迅速增溫，我國 2021 年經濟成長率甚至可以從 2020 年的 3.11% 進一步上升至 5.0% 以上，台股續創新高的可能性極高。

圖、CRB 指數走勢圖

近期國際大宗商品原物料價格持續上漲，已明顯造成製造業上游原物料生產成本上升壓力，未來若無法順利轉嫁至終端消費市場，將導致企業營運利潤遭壓縮，甚至衰退的命運；而消費者物價指數若持續明顯上揚，亦可能造成以美國為首的各國貨幣政策開始思考轉向的措施，此將對原先受惠氾濫資金情勢的國際股市承受資金退潮壓力，投資者務必緊盯情勢的發展，嚴選投資標的、寧缺勿濫，控制持股比例風險。