〈觀察〉逾800億元商機擴大中 移工小額匯兌 5家業者競逐FinTech

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-27 10:12

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全台移工 2024 年全年對海外匯兌筆數總計 894 萬筆，年增 46.9%，金額達新台幣 842 億元，年增 33.7%。在市場的需求之下，不僅吸引相關業者的積極以 FinTech 金融科技介入，更積極向資本市場叩關，美家人力 (7680-TW) 並將在明 (28) 日登錄創櫃板交易。

統振總經理何明哲。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，據最新統計顯示，2025 年首季的移工匯兌業務，匯兌筆數 278 萬筆，較去年同期年增 31.4%，金額為 268 億元台幣，年增 32.4%。在既有的移工小額匯款成長下，更進一步對業者的商機的不斷，來自因台灣的對移工來源國及申請條件放寬而呈現高速成長；此一金融科技對海外的國家進一步出口的可能性日高。

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逾 800 億元商機擴大之中，移工小額匯兌 5 家業者搶進 FinTech 業務。(鉅亨網記者張欽發攝)

目前包括統振 (6170-TW)、東聯互動 (7738-TW)、數位至匯及美家人力 (7680-TW) 四家業者開辦外籍移工國外小額匯兌業務且在營運中；同時，由人力仲介業者成立的 3 億元股本的融創公司也在 6 月底獲金管會核准開辦外籍移工國外小額匯兌業務，預計在本季投入營運。融創未來將提供在台灣的菲律賓籍及印尼籍移工將款項匯出至母國的服務。

在 2020 年開辦此一業務的統振已經掛牌在 OTC 交易，而目前股本 2.49 億元的東聯互動的上櫃申請案在 25 日獲 OTC 董監聯席會通過，其 IPO 之路又向前跨出一步，而美家人力資源並將登錄創櫃板交易。

統振對小額移工匯兌業務 2021 年取得執照開始營運，並在去年順利換照，同時公司持續接洽開拓海外匯兌地區，統振指出，包括對印度、日本的切人移工匯兌業務仍在持續接洽之中。

統振的外籍移工小額匯兌 QuickPay APP，目前獲核准從事的外籍移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓，如要再增加印度一地，也還要向金管會提出申請。同時，也將對外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 的介面增加印度文字介面及客服，同時，也要考量到印度的金融制度及嚴格管制等層面。

統振提供的移工小額匯兌業務地區包括泰國、越南、印尼、菲律賓等國，註冊會員數已經逾 30 萬人。

隨著政府預計於 7 月底實施「80 歲以上長者免巴氏量表即可聘請外籍看護工」新制，將有助於加速長照人力配置進程，進一步提升外籍移工引進量。統振旗下金融科技服務平台 QuickPay App 長期深耕移工市場，預期未來隨著相關移工政策陸續推動，跨國匯款的剛性需求將持續穩定成長，帶動 QuickPay App 有效會員數進一步攀升，推升每月匯款筆數同步成長，進而有效挹注金融科技與通訊事業之營收動能。

隨著台灣社會快速邁入少子化與高齡化的雙重人口轉型階段，市場對於便利、安全且即時的數位匯款與通訊服務需求持續攀升。統振積極強化金融科技服務平台技術的整合應用，持續優化 QuickPay 等平台用戶體驗。