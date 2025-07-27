726大罷免 國民黨完勝 國台辦回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-07-27 09:30

‌



國民黨 24 位立委與新竹市長高虹安罷免案周六（26 日）投票，全數未過關，是民進黨 2018 年九合一大選團滅以來最大挫敗，大陸國台辦周日對此表示，民進黨的政治操弄完全違背民意，充分暴露「假民主、真獨裁」的面目。

國民黨24位立委與新竹市長高虹安罷免案周六投票，全數未過關。（圖：Shutterstock）

民進黨團總召柯建銘周六傍晚 7 點於新竹市黨部向支持者深深一鞠躬。他表示，必須承認失敗，也必須尊重這個結果，「失敗的人沒有悲觀的權利」，捍衛民主價值、捍衛民主的決心絕對不會改變。他感謝所有罷團和志工的努力，稱大家已經盡力了。

‌



國民黨主席朱立倫周六表示，所有台灣人民選擇安定，政府應該做事，不是搞惡鬥。今天不是任何政黨的輸贏，而是台灣人民的大勝利，他呼籲賴清德總統站出來，衷心向人民道歉，好好反省檢討。

據《新華社》報導，國台辦發言人陳斌華周日對此表示，民進黨當局出於「台獨」本性和「一黨獨大」野心，不顧台灣民生福祉，一再挑起政治惡鬥，不擇手段打壓政治異己、製造「綠色恐怖」、加劇社會撕裂，充分暴露出「假民主、真獨裁」的虛偽面目。