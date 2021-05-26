【郭恭克專欄】若疫情未進一步失控、下半年疫苗接種順利 台股回檔後可望再起

五月中旬美股一度因美國 4 月物價指數飆高引發升息疑慮而明顯回檔，但隨美國內需零售額月增率從 3 月的 10.7%，快速下降至 0.02%，顯示拜登發放的現金紓困支票每人 1400 美元的效應降低，推高物價指數的短期因子隨之減弱。CRB 指數五月中旬以來出現漲多回檔，美國 10 年期公債殖利率隨之下降，市場對美國聯準會縮減量化寬鬆貨幣政策的購債規模隱憂降低，美股五月下旬後再度走高。

台股受國內疫情自五月中旬迅速增溫衝擊，五月中旬單周重挫 1457 點 (8.43%)，隨著美股回穩，外資買超重型電子權值股，指數連續兩周回升 (至 5/26)，仍無法收復單周重挫留下的實體長黑 K 線，顯示台股尚未擺脫疫情衝擊。但從年線趨勢仍維持穩健向上，顯示台股長期多頭循環架構尚未因疫情衝擊而遭到破壞，未來疫情變化仍將對台股多空循環產生重大影響。

圖、台股周 K 線與外資買賣超對照圖

美國 4 月零售額雖未持續攀高，但並未快速回落，表示美國內需消費仍維持在高檔。隨美國成年民眾接種疫苗比率攀高至七成，美國單日新增確診人數持續下降，5 月 24 日下降至 16434 人，續創 2021 年初以來最低點，預期隨各州獎勵躊躇不前、尚未接種疫苗民眾踴躍接種疫苗，成年民眾疫苗接種率可望超過七成，甚至更高，美國疫情將持續舒緩，自 2021 年 6 月起各州將陸續解封各項經濟活動，美國民眾可望摘下口罩、重拾正常生活。歐、美國家陸續解封經濟，將對 2021 年下半年全球經濟產生正面導引效應，且隨美國疫苗資源釋出，歐、美以外國家疫情可望隨之降低。

截至 5 月 15 日止的美國單周初領失業救濟金人數下降至 44.4 萬人，續創 2020 年 3 月 14 日當周 (25.6 萬人) 以來最低。四周移動平均數從前周的 53.5 萬人，下降至 50.5 萬人 (續創 2020 年 3 月武漢肺炎在美國開始擴散後的最低點)。顯示疫苗接種率提高，持續對抑制疫情擴散產生明顯效果，預期美國就業市場將隨各州經濟活動逐步解封後，將進一步好轉，支撐總體經濟持續復甦，亦有利台灣對外出口成長。

圖、美國單周初領失業救濟金人數及四周移動平均數

台股首季財報公告完畢，上市櫃公司單季營收 3.4 兆、年增率 24.98%，但稅後純益合計達 9825.7 億，年增率高達 182%，創單季獲利新高，顯示上市櫃公司不僅營收成長亮眼，更因獲利能力提高使整體稅後純益成長幅度遠高於營收成長幅度。

台灣累計前 4 月出口 1,329.10 億美元、進口 1,123.6 億美元，各年增 27.94% 及 25.46%，前 4 月出、進口同步創歷年同期新高，為金融海嘯復甦後的難得貿易盛況。前 4 月累計資本設備進口年增 28.7%，資本設備進口成長動能強勁，顯示企業資本投資強勁。半導體資本設備前 4 月累計進口年增 29.5%，隱含半導體產業未來成長仍可期。

台灣 2021 年 4 月外銷接單年增達 42.58%，連續第 14 個月年增率正成長，2020 年前 4 月累計接單年增率 42.82%。前 4 月接單金額最高的前兩類貨品為資訊通訊產品、電子產品，分別達 559.7 億美元、633.3 億美元，年增分別高達 40.7%、47.7%；主因受惠遠距商機延續帶動筆電接單成長、5G、高效能運算等新興科技應用續增，加上智慧手機、筆電、平板電腦、車用電子等需求強勁，帶動 IC 設計、晶圓代工、記憶體、晶片通路、印刷電路板、被動元件等接單成長。

台灣若非疫情再度升溫，經濟基本面可謂可圈可點。全球主要藥廠的疫苗生產已趨成熟，美國成年民眾接種接近七成，疫苗資源可望釋出。台灣經過這波疫情迅速升溫教訓，疫苗進口後接種意願將大幅提高，下半年疫苗接種若能順利進行，疫情可望明顯降溫。台灣內需市場第二、三季將降溫，市場氛圍將壓抑台股多頭表現，然在全球經濟可望因歐、美國家疫情降溫而加速復甦下，我國內需市場雖受衝擊，但總體經濟將維持穩健復甦，台股回檔整理後可望再起。