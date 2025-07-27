川普關稅恐違法！美國法院將審理關鍵合法性爭議案

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-27 10:00

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美國總統川普推出的高額關稅政策與近期簽署的多項貿易協議，正面臨重大法律挑戰，其合法性備受質疑。

川普關稅權限違法？美國法院將審理關鍵合法性爭議案。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，一宗針對川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施關稅的，即將在下週於聯邦上訴法院展開口頭辯論，結果可能對川普主打的貿易政策帶來深遠影響。

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IEEPA 是一項美國聯邦法律，授權總統宣布國家緊急狀態後規範商業的權力，以應對外國的任何異常狀況或特殊威脅。

不過，川普政府認為， IEEPA 賦予總統在面對國家緊急威脅時，得以規範國際貿易、調整進口政策，甚至徵收關稅。

根據 IEEPA，川普對加拿大、墨西哥與中國等國實施與芬太尼有關的高額關稅，同時也於今年 4 月宣布全球性「對等關稅」政策。

然而，美國國際貿易法院（CIT）於 5 月底裁定，川普依 IEEPA 徵稅的行為超越其法定權限，因此宣告這些關稅無效。但隨後聯邦巡迴上訴法院暫緩執行裁決，使川普所設關稅得以暫時保留，等待上訴程序進行。

川普關稅面臨六宗訴訟 分析師不看好川普勝訴

即將展開辯論的「V.O.S. Selections v. Trump」案件，是目前至少六宗針對川普政府使用緊急權力徵稅的訴訟中進展最為迅速的一案，預計將於下週四（31 日）在聯邦上訴法院展開口頭辯論。

知名國際律師事務所 Sidley Austin 全球貿易業務主管 Ted Murphy 表示：「我認為關稅面臨風險，」IEEPA「從未被如此廣泛地應用於徵收關稅，我認為存在合理的質疑。」

代表起訴川普的少數小型企業的律師辯稱，該法律並不允許他單方面徵收關稅。他們在本月的一份法庭簡報中寫道：「IEEPA 從未提及關稅、關稅、進口稅或稅收，而且在該法案近 50 年的歷史中，沒有其他總統聲稱該法案授權徵收關稅。」

川普政府律師則反駁稱，IEEPA 授權總統「監管進口」的權利，使川普有權透過徵稅保護國家安全。並強調國會長期以來一直授權總統徵收關稅，以解決關鍵的國家問題。

川普若敗訴 關稅將全數無效

儘管判決結果尚未出爐，法律觀察人士普遍認為，本案最終將進入美國最高法院。

儘管最高法院目前由保守派 6 比 3 掌控，其中三位大法官為川普任命，但一些市場與法律專家仍不看好川普會在此案中獲勝。

投資銀行 Piper Sandler 的政策分析師於週五（25 日）發布報告指出：「川普可能會繼續在下級法院敗訴，我們認為最高法院不太可能做出對他有利的裁決。」