【袁志峰專欄】騰訊企穩，科指見底

今天推介 - 中遠海發 (2866), 上日收市 $1.62

1) 股市前景

恒指連升 3 日後昨日下跌，大市成交減少，反映回吐壓力不大。南向資金連續 2 日淨買入騰訊 (700) 屬正面訊號，估計恒生科指可繼續反彈。北向資金昨日大額減持 A 股，動機不明。今日市場焦點是中國公布二季度經濟增長率及 6 月主要經濟數據。

今天推介是中遠海發 (2866) — 集團主要從事船舶租賃和集裝箱租賃業務，2020 年度收入及持續經營業務盈利達 144 億元(人民幣 · 下同) 及 14.4 億元，分別同比增長 49% 及 116%。今年首季度，收入同比增長 53%，歸屬於上市公司股東及其他權益持有者的淨利潤同比增長 142%。現價對應市賬率 0.64 倍，股息率 4.1%，估值仍然吸引。維持買入建議，目標價 1.80 港元，止損價 1.50 港元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指平開，已是全日高位，早盤回落，最多曾跌 255 點，午後弱勢震盪，收報 27787 點，跌 176 點或 0.6%。成交額按日減 8% 至 1436 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金轉淨賣出約 2 億元，包括淨賣出 13 億元美團 (3690) 及淨買入 5 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 197 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 16 升 41 跌 1 持平。藥明生物 (2269)、石藥集團(1093) 及中生製藥 (1177) 漲逾 6%、3% 及 2%，為升幅最大藍籌。百威亞太 (1876)、舜宇光學(2382) 及阿里健康 (241) 升逾 1%。比亞迪 (1211)、信義光能(968) 及申洲國際 (2313) 跌逾 5%、4% 及 3%，為跌幅最大藍籌。吉利汽車 (175)、恒基地產(12)、長實集團(1113)、龍湖集團(960) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。瑞聲科技 (2018) 及友邦保險 (1299) 跌近 2%。

恒生科指升 0.1%，成份股 18 升 11 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東 (9618)、網易(9999) 及快手 (1024) 升逾 1%，美團 (3690) 跌逾 1%。萬國數據 (9698) 及新東方在線 (1797) 升逾 3% 及 2%，為升幅最大成份股。其次是平安好醫生 (1833) 及汽車之家 (2518) 升 2%。微盟 (2013)、聯想(992) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 6%、4% 及 3%，為跌幅最大成份股。比亞迪電子 (285) 跌逾 2%。

板塊方面，醫藥、線上醫療、乳製品、煤炭、啤酒及燃氣股逆市上升。中國飛鶴 (6186) 升逾 5%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 7% 及 4%。華潤啤酒 (291) 升 3%。遊戲及物管股表現分化，中手游 (302) 升逾 13%，IGG(799)跌逾 3%。華潤萬象生活 (1209) 及金科服務 (9666) 升逾 2%，恒大物業 (6666) 跌逾 7%。

汽車、航運、光伏、風電、有色金屬及鋼鐵股跑輸大市，跌幅居前。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 跌逾 6%。褔萊特玻璃 (9865) 及信義光能 (968) 跌逾 4%。金風科技 (2208) 及大唐新能源 (1798) 跌逾 4%。紫金礦業 (2899)、中國鋁業(2600) 及江西銅業 (358) 跌 3%-4%。鞍鋼 (347) 跌逾 3%。

周三上証指數低開 0.2%，已是全日高位，隨後輾轉回落，最多曾跌 1.2%，收報 3528.50 點，跌 1.1%。深証成指跌 0.9%，科創 50 指數跌 2.2%。滬深兩市總成交約 12200 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨賣出約 108 億元，是去年 9 月以來最大單日淨賣出，7 月以來淨賣出 69 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國銀保監統計信息與風險監測部負責人劉忠瑞稱，當前經濟恢復不均衡、基礎不穩固，未來不良貸款仍面臨上升壓力、可能進一步增加；而受低基數影響，上半年銀行業利潤增速會有明顯提升。他表示，由於去年上半年商業銀行累計實現淨利潤大概是 1 萬億元，按年下降 9.4%，預計今年上半年銀行業利潤增速會有一個明顯提升。(信報)

國家能源局表示，6 月份，中國經濟保持穩定恢復，全社會用電量持續增長，達到 7033 億千瓦時，按年增長 9.8%。上半年全社會用電量累計 3.93 萬億千瓦時，按年增長 16.2%。(信報)

4) 個股訊息

《華爾街日報》引述知情人士報道，阿里巴巴 (9988) 和騰訊控股 (700) 正在分別制定放鬆限制的計劃，阿里巴巴將在其電商網站上添加銀聯開發的移動支付服務，在最初採取的步驟可能包括在其電商平台、淘寶和天貓上引進騰訊的微信支付功能。(信報)

港交所權益披露，比亞迪 (1211) 上周五連續第二日遭「股神畢非德愛徒」李祿旗下喜馬拉雅資本，在場內減持 H 股，累計兩日減持套現共約 24.4 億元，持有比亞迪 H 股好倉比例由原來的 6.35% 降至 6%。(信報)

重慶鋼鐵 (1053) 預期，今年上半年利將按年增加 21.23 倍；去年同期盈利 1.21 億元人民幣。(信報)



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