鉅亨美股雷達：微軟365或成為營收穩定助力、阿里騰訊考慮向彼此開放企業限制

美股今日重要看點：

聯準會主席鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會聽證，持續美國經濟復甦尚未達到可以開始縮減 QE 購債 (Taper) 的程度，未來幾個月通膨率可能維持高水平，然後才會緩和。

聯準會並公布 7 月褐皮書，自 5 月下旬以來，美國經濟繼續走強，增長溫和至強勁，但持續存在原物料、勞動力短缺、交貨延遲、消費品低庫存的情況。

市場分析，只要通膨確認是短期現象，那麼這就不會過度給予聯準會緊縮壓力，這對美股來說，是一正向消息。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 44.44 點，或 0.13%，收 34,933.23 點。

標普 500 指數上漲 5.09 點，或 0.12%，收 4,374.30 點。

那斯達克指數下跌 32.7 點，或 0.22%，收 14,644.95 點。

費城半導體指數下跌 11.62 點，或 0.35%，收 3,289.18 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金人數，市場無預期值，前值為 37.3 萬人。

美國續週初請失業金人數，市場無預期值，前值為 333.9 萬人。

芝加哥 Fed 主席伊文斯發表談話 (2021 票委)。

Fed 主席鮑爾於參議院作半年度貨幣政策聽證。

重要個股動態：

1. 京東 (JD-US)

展望京東財報，市場預計，京東第二季每股盈餘 (EPS) 將落在每股 0.42 美元，年增率下滑 16%、第二季營收預期為 383 億美元，年增 34.6%。

市場預期，京東 2021 年每股盈餘將落在 1.53 美元、年減 5.56%；營收則為 1470.4 億美元，年增 34.72%。

以估值面來看，當前京東本益比落在 50.12 倍，低於同業平均的 61.9 倍，這意味著京東估值低於同業水平。

JD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 阿里巴巴 (BABA-US)

《華爾街日報》引述消息人士報導，阿里巴巴和騰訊在考慮向對方開放自己的服務。

據了解，阿里巴巴和騰訊在各自制定計劃，放鬆對方旗下服務的限制，其中包括淘寶和天貓支持微信支付，但阿里巴巴和微信均未就此置評。

市場分析，阿里、騰訊之所以考慮放開限制，主要是因為中國反壟斷機構加大執法力度，例如中國市場監管總局就已經因強制賣家只能在阿里平台上銷售商品，而對阿里巴巴開出 28 億美元罰單，這使得各大巨頭難以維持這些限制。

據消息指出，騰訊將讓微信用戶能更方便地共享阿里巴巴電商平台上的鏈接，甚至允許部分阿里巴巴服務登陸微信平台。

BABA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 微軟 (MSFT-US)

微軟週三 (14 日) 發布了 Windows 365，用戶可以通過家用 PC，或者 Mac、iPad 或 Android 等非 Windows 設備在 Windows 雲端 PC 上運行。

市場分析，若 Windows 365 取得成功，那麼將令微軟 Windows 業務營收將變得更為平穩，不會隨 PC 升級潮而大起大落。

微軟已經推出一款類似產品 Azure Virtual Desktop，但在便利性和成本控制方面存在一些問題，Windows 365 旨在解決這些痛點。

微軟在公共雲服務領域的競爭對手 AWS 通過 WorkSpaces 提供基於雲端服務的桌面系統，而 Google 的虛擬桌面產品則供內部員工使用。