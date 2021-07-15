〈紐約匯市〉鮑爾唱「鴿」 美元無力 紐西蘭央行預告縮減購債 紐元急升

美元對主要貨幣周三 (14 日) 從五日高點下滑，回吐近期漲幅，美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證時表示，美國經濟距離進一步實質進展還有一段距離，鴿派發言沖淡同日稍早生產者物價指數 (PPI) 猛升的疑慮。紐西蘭央行預告將收緊政策，紐元勁揚逾 1%。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.43% 至 92.404，盤中一度升至 92.832，逼近上周觸及的三個月高點 92.844。美元 6 月勁揚近 3%。

美國勞工部周三公布，6 月 PPI 上漲 7.3%，是逾 10 年來最大年比增幅，不計食品與能源物價的核心 PPI 年漲 5.6%。周二的數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 上漲 5.4%，是逾 13 年來最大年增幅。

強勁通膨讓美元近期一度逼近三個月高點，然而鮑爾周三表示，Fed 堅信眼前的物價漲勢和解封有關，為暫時性現象。

道富銀行高級全球市場策略師 Marvin Loh 說：「通膨數據超乎市場預期，但鮑爾重申鴿派訊息，或多或少淡化了市場對他將改變語氣、或改變耐心做法的擔憂。Fed 仍堅持這條路徑，也就是先縮減購債，才會考慮升息。從今天聽到的談話來看，還要再過幾年才會收緊政策。」

美元對歐元貶值 0.45% 至 1.183 美元，盤中也曾觸及 4 月 5 日至今新高。

Tempus 副總裁 John Doyle 說：「歐元昨天貶破 1.18 是有些過頭了。我認為就算沒有鮑爾的鴿派談話，歐元今天也會反彈。」

投資人密切關注各國央行何時收緊疫情期間實施的寬鬆貨幣政策。紐西蘭央行周三意外預告，將結束 1000 億紐元 (700 億美元) 購債計畫，加拿大央行同日宣布，每周淨買入加拿大公債的規模將從 30 億加幣縮減至 20 億加幣。

紐元兌美元周三急升 1.29%。分析師如今預期紐西蘭最快 8 月升息，躋身升息隊伍的前段班。

受貨幣政策前景差異影響，澳幣兌紐元貶值 0.74%。

加幣兌美元微貶 0.04% 至 1.25065 加幣，加拿大央行表示將維持利率不變，直到吸收經濟閒置的產能，預料將按兵不動到明年下半年。

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