景氣復甦引發通膨蠢動 花旗估聯準會最快明年才會升息

隨著全球景氣復甦，商品價格大漲，通膨增溫引發市場擔憂聯準會恐提前升息，但花旗預估，今 (2021) 年 GDP 2.8%、明 (2022) 年 GDP 為 2.4%，預期聯準會最快要明年才會首次啟動升息。

花旗銀行今 (14) 日舉行第 3 季線上投資展望說明會，財富策劃諮詢部資深副總裁指出，美國景氣復甦，急速上升的市場需求，帶動製造業供應短缺以及商品價格飆漲。

其中 5 月美國消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年以來最大增幅、個人消費支出物價指數 (PCE) 也創下近 30 年來最大增幅，引發市場憂心美國步上通膨的疑慮，進而關注聯準會是否緊縮貨幣政策抑制通膨，讓提全球市場資金盛宴提前落幕。

但曾慶瑞認為，聯準會主席鮑威爾的談話，重申通膨只是短期現象，目前通膨的態勢並不會重演 1970 年代惡性通膨的災難，聯準會致力將通貨膨脹率保持在 2% 的目標區間。

曾慶瑞說，距離聯準會暗示升息還有一段時間，不會先發制人快速升息；另一個觀察指標是，儘管景氣復甦，美國 5 月失業率達 5.8%，相較於疫情爆發前，就業人口少了 711 萬人，失業率尚未明顯好轉。

綜合各項指標來看，聯準會不至於貿然緊縮貨幣，花旗集團也預測，首次升息的時間會落在 2022 年。

隨著疫苗施打率逐漸提升各國陸續解封，疫情逐步獲得控制，全球迎接強勁的經濟復甦，全球經濟歷經 2020 年萎縮後，預期在 2021 年、2022 年全面反彈，展望第三季，花旗集團上修全球經濟成長率預測，從 2020 年 - 3.5% 上修至 2021 年 5.8%，2022 年則上看 4.0%。

在投資布局方面，花旗看好股優於債的投資主軸不變，相對看好醫療保健類股的表現，尤其醫療保健股自 2019 年底以來僅上漲 15%，遠遠落後其他美國股票，在高齡化與疫情催生相關需求，醫療保健後勢可期。

曾慶瑞指出，未來 10 年甚至 20 年，亞洲新興市場、醫療保健、數位化顛覆，以及引領世界走向綠能化的新能源，都是不可阻擋的成長趨勢。