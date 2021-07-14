〈美股早盤〉鮑爾發言緩解市場擔憂 道瓊漲百點、標普再登新高

在聯準會 (Fed) 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 示意還沒有打算收緊寬鬆政策後，美股周三 (14 日) 全面高開。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.4％，標普 500 指數漲 0.5％，再登高位，那斯達克綜合指數漲 0.6％，費半漲 1.7%。蘋果股價開盤後創下新高。

鮑爾周三出席眾議院金融服務委員會時表示，美國復甦進展仍不足以啟動央行每月的大規模縮減購債計畫，尤其勞動力市場仍遠低於疫情前水平，並稱通膨率可能在未來幾個月內處於高位，隨後才會緩解。

周三數據顯示，美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 月增 1%，年增 7.3%，年增幅創下 2010 年底以來最大；核心 PPI 月增 1%，年增 5.6%，均高於市場預期和前值。勞動力及原物料價格上揚仍持續推高生產商成本。

截稿前，10 年期美債殖利率小跌至 1.374％。

FAANG 開盤齊上揚，蘋果飆逾 2% 後，股價再攀新高。

今日公布財報的花旗 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 開盤分別漲 2.6％和 1.7％，美銀 (BAC-US) 及貝萊德 (BLK-US) 跌 1.5％和 2.4％。達美航空 (DAL-US) 也漲逾 1％。

外媒報導傳出沙烏地阿拉伯和阿聯酋就產量問題達成妥協後，油價走勢震盪。截稿前，布蘭特原油期貨跌 0.1％，WTI 原油期貨跌 0.3％。

截至台北時間周三 (14 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 124.85 點或 0.36%，暫報 35013.64 點

那斯達克綜合指數上漲 93.26 點或 0.64%，暫報 14770.92 點

標普 500 指數上漲 22.40 點或 0.51%，暫報 4391.61 點

費半上漲 56.52 點或 1.71%，暫報 3357.32 點

台積電 ADR 上漲 1% 至每股 125.14 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.378%

紐約輕原油下跌 0.27% 至每桶 75.05 美元

布蘭特原油下跌 0.10% 至每桶 76.41 美元

黃金上漲 0.99% 至每盎司 1827.90 美元

美元指數下跌 0.38% 至 92.41 點

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

美國銀行 (BAC-US) 早盤下跌 1.46％，至 39.28 美元。

美國銀行公布 2021 年 Q2 營收下滑至約 214 億美元，年減近 4%，且低於市場預期，稀釋後 EPS 報 1.03 美元，較去年同期翻倍。

達美航空 (DAL-US) 早盤上漲 1.11％，至 41.79 美元。

達美航空公布 2021 年 Q2 營收超出預期，受惠於聯邦政府薪資援助，加上旅遊需求回溫，該公司每股虧損幅度小於市場預期。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 1.61％，至 147.99 美元。

《彭博》報導指出，蘋果要求供應商今年產出多達 9000 萬支新 iPhone，較 2020 年 iPhone 12 產量多 20%。此外，瑞士信貸分析師認為隨著 5G 覆蓋範圍擴大，看好 5G 技術升級帶動 iPhone 換機需求。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PPI 年增率報 7.3％，預期 6.8%，前值 6.6%

美國 6 月 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.5%，前值 0.8%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 5.6％，預期 5.1%，前值 4.8%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.4%，前值 0.7%

藍線：美國 CPI 年增率，紅線：美國 PPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 將公布上周美國 EIA 原油庫存增減數，前值 - 686.6 萬桶

華爾街分析：

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 首席市場策略師 Daniel Morris 認為，就算股市出現一些修正，也不會令人感到驚訝。長期來看，Morris 認為股市前景可期，驅動股價的會是企業獲利。

瑞銀私人財富管理 (UBS Private Wealth Management) 董事總經理 Greg Marcus 表示，強勁 GDP 和獲利增長、財政與貨幣雙政策支持以及勞動力市場復甦，使其對今年剩餘時間的股市前景抱持樂觀態度。他認為，Fed 將持續在勞動力市場的溫和評論以及逐漸縮減購債的鷹派評論間徘徊。