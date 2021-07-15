Fed為削弱加密貨幣需求 將討論是否發行央行數位貨幣

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周三（14 日）表示，由於數位貨幣能削弱對加密貨幣與穩定幣（stablecoin）等替代貨幣的需求，這將成為央行發行該貨幣強而有力的理由之一。

鮑爾認為，與目前支付系統上多種加密貨幣與穩定幣相比，由 Fed 發行的數位貨幣是一種更好的選擇。穩定幣是價值與美元等傳統貨幣掛鉤的加密貨幣。

鮑爾在眾議院金融服務委員會（Financial Services Committee）聽證會上表示：「如果發行數位貨幣，就不需要穩定幣或加密貨幣，這是我支持的理由之一」。

他也提到，Fed 官員將就數位支付領域進行全面的討論，之後會在 9 月公布討論報告，也表示這將是加速 Fed 是否發行央行數位貨幣（CBDC）的關鍵。

儘管鮑爾對加密貨幣資產是否成為美國支付工具持保留態度，但他認為穩定幣的確有吸引力，若穩定幣要在金融體系中發揮更大的作用，需要更多監管配套措施。

他說：「穩定貨幣不像銀行存款、貨幣市場基金那樣有非常強大的監管框架，在穩定貨幣成為是支付領域的重要一部份前，需有適當的監管框架。」

鮑爾的言論與 Fed 理事布蘭納德（Lael Brainard）的觀點一致。布蘭納德曾在 5 月表示，過於分散的穩定幣支付系統，可能有損家庭與企業利益。

Fed 負責金融監理的副主席奎爾斯（Randal Quarles）上月也曾表示，任何有關 CBDC 的提案都有「高門檻」的挑戰，也認為 CBDC 發行需經過仔細的批判分析。

鮑爾在周三重申，如果 Fed 打算推進 CBDC 發展，需徵求國會與公眾意見，他也再次強調自己的觀點，美國作為全球儲備貨幣國家「正確行事」會比「快速執行」更重要。