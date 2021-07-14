鮑爾證詞公布後 黃金走升股債齊揚

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 為週三 (14 日) 眾議院金融服務委員會 (Financial Services Committee) 聽證會準備的證詞中提到，距離改變貨幣政策還有很長的一段路要走，預計通膨將會趨緩。

週三鮑爾在準備好的證詞中提到，美國經濟改善，但就業市場仍遠低於去年疫情大流行爆發前的水準。Fed 實現充分就業和物價穩定方面，離進一步取得實質性進展的基準還很遙遠。

鮑爾提到，通膨已明顯提升，可能在未來幾個月維持高位，然後才會趨緩，但他重申，高通膨是暫時的，主要受到基期效應的影響，隨著情況恢復正常被抵消。

美國失業率已從疫情期間的高點 14.8% 下降到 5.9%。鮑爾稱，隨著公衛問題持續改善、疫情相關因素減弱，預測未來幾個月的就業增長應該會很強勁。

對於外界最關注的縮減量化寬鬆議題，鮑爾稱，官員們已在談論減少資產購買，並將在接下來的利率會議中繼續討論，任何更改購債規模前，將會向大眾提前通知。

上月聯準會的利率點陣圖釋放 2023 年可能升息訊號，鮑爾並未直接提到升息，但他表示貨幣政策將繼續為經濟提供強有力的支持，直到經濟完全復甦。

Cornerstone Macro 全球政策研究主管 Roberto Perli 表示，鮑爾證詞傳達了一種堅持不懈的態度。

鮑爾公佈證詞後，黃金期貨飛天跳漲，一度來到日內高點每盎司 1,831 美元，截稿前暫報每盎司 1,822.25 美元，美元指數 (DXY) 自 92.58 短線下跌到 92.44，十年期美債殖利率溜滑梯式下滑，挫逾 5.1 個基點，暫報 1.364%。二年期美債殖利率跌 2.8 個基點，暫報 0.2270%。

隨著鮑爾堅持其寬鬆貨幣政策，平息華爾街恐慌情緒，美股開盤上漲，三大指數微揚，科技股為主的那指漲逾 0.6%，道瓊早盤一度突破 3.5 萬點。