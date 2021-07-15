〈美股盤後〉鮑爾聽證維持鴿派 那指尾盤翻黑作收

週三 (14 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會作證強調寬鬆政策不變，美債殖利率下跌，資金湧入防禦性股票，油價暴跌拖累能源股，四大指數狹幅震盪，那指尾盤翻黑作收，蘋果創下歷史新高。

聯準會主席鮑爾週三出席眾議院金融服務委員會聽證會，他表示，美國經濟復甦尚未達到可以開始收縮資產購買規模的程度，未來幾個月通膨率可能維持高水平，然後才會和緩下來。高於預期的通膨只是高需求和低供應的完美風暴，它應該會過去。

鮑爾還提到，雖然距離達實質性的進一步進展的標準，還有很長的路要走，聯準會官員預計將繼續取得進展。

週三經濟數據顯示，美國 6 月生產者物價指數 (PPI) 月增 1%，年增 7.3%，年增幅創下 2010 年底以來最大，顯示企業成本轉嫁給消費者壓力升高。

聯準會 7 月褐皮書報告提到，自 5 月下旬以來，美國經濟繼續走強，增長溫和至強勁，但持續存在原物料、勞動力短缺、交貨延遲、消費品低庫存的情況。

國際能源署 (IEA) 週二警告，如果石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 無法就其增產政策達成協議，供應缺口可能會加劇，促使週三油價暴跌，能源股承壓。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.88 億例，死亡數突破 405 萬例，美國累計確診超過 3393 萬例，累計死亡數超過 60.8 萬。印度累計確診超過 3094 萬例，巴西累計確診 1915 萬例。

週三 (14 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 44.44 點，或 0.13%，收 34,933.23 點。

標普 500 指數上漲 5.09 點，或 0.12%，收 4,374.30 點。

那斯達克指數下跌 32.7 點，或 0.22%，收 14,644.95 點。

費城半導體指數下跌 11.62 點，或 0.35%，收 3,289.18 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，必需消費品、房地產和公用事業領漲，能源、金融和醫療保健領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王以蘋果表現最佳。蘋果 (AAPL-US) 漲 2.41%；臉書 (FB-US) 跌 1.27%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.12%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.54%。

道瓊成分股多收高。可口可樂 (KO-US) 上漲 2.24%；3M (MMM-US) 上漲 1.63%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.65%；Visa (V-US) 上漲 1.50%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.90%；波音 (BA-US) 下跌 1.64%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 1.65%。

費半成分股多收低。英特爾 (INTC-US) 下跌 0.62%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.47%；美光 (MU-US) 漲 0.051%；AMD (AMD-US) 跌 1.34%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.02%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.82%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.40%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.02%。

企業新聞

多家美國大型銀行持續公布最新財報，花旗第二季營收、獲利勝預期，花旗財務長表示將上調全年支出預期，多空消息影響下，花旗 (C-US) 下跌 0.29%。

富國銀行財報表現亦不俗，促使該銀行 (WFC-US) 週三收紅 3.95%。美國銀行第二季營收年減 4%，低於分析師預期，因低利率損害貸款業務，美國銀行 (BAC-US) 收黑 2.51%。

美國航空 (AAL-US) 上漲 3.00% 至每股 20.62 美元。該公司發布第二季財報前表示，預期第二季營收將高於先前預期，將實現微幅的稅前利潤。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.41% 至每股 149.15 美元，創歷史新高。外媒報導，蘋果公司希望將新款 iPhone 產量提高 20%，出貨量目標為 9000 萬台。

蘋果週三收紅，創歷史新高。(圖片：AFP)

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.27% 至每股 653.38 美元。該公司執行長馬斯克透露，晶片荒導致家用儲電產品 Powerwall 供不應求，產能還不及需求量的一半。

AMC (AMC-US) 暴跌 15.09% 至每股 33.43 美元，跌至不到 6 月歷史高點 72.62 美元的一半。GameStop (GME-US) 大跌 6.94% 至每股 167.62 美元，連續第四個交易日收黑。

Lululemon (LULU-US) 上漲 1.68% 至每股 376.99 美元。高盛研判，歷經 18 個月的波動後，疫情後復甦對服裝品牌行業有利，將 Lululemon 股價評級設為「買入」，目標價設為 447 美元。

通用汽車 (GM-US) 下跌 1.24% 至每股 58.00 美元。該公司通知近期召回 2017-2019 年的 Bolt 電動車車主，勿將車輛停在室內或在無人看管的情況下過夜充電。

經濟數據

美國 6 月 PPI 年增率報 7.3％，預期 6.8%，前值 6.6%

美國 6 月 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.5%，前值 0.8%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 5.6％，預期 5.1%，前值 4.8%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 1.0％，預期 0.4%，前值 0.7%

華爾街分析

週二美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 創 2008 年來最大漲幅。Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示：「儘管經濟部分復甦已完成，甚至超過疫情爆發前的水準，但事實是，非農就業人數仍較疫情前短少至少 700 萬人，勞動力參與率很低，失業率超過 4%-5%，這意味著 Fed 將繼續保持寬鬆政策，但通膨數據正開始讓他們陷入困境。」

聯準會主席鮑爾週三出席國會作證，他維持鴿派言論，消弭華爾街通膨失控的疑慮。

Mizuho Securities 分析師 Steven Ricchiuto 點評：「鮑爾言論支持了我們的看法，即 Fed 希望經濟過熱，並將容忍近期高通膨。」

高盛分析師 Chris Hussey 表示，隨著進入第二季財報季，市場似乎更加關注經濟的下一步，以及是否會伴隨著通膨。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

