「鷹聲」此起彼落！Fed多位官員研判2022年升息

週二聯準會主席鮑爾於國會聽證會中承諾，Fed 「不會」以高通膨為由先發制人地升息，但週三 Fed 多位官員接連放出鷹派言論，引發華爾街不安。

亞太蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週三預測 Fed 最快將在 2022 年底前升息。

今年為聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委的波斯提克預計，美國經濟正強勁反彈，他預計 2022 年末 Fed 將首次升息，到了 2023 年 Fed 將會有兩次 (升息) 行動。

週三 Fed 多位官員接連放出鷹派言論，引發華爾街不安。 (圖片：AFP)

波斯提克還提到，經濟正朝著「實質性進一步進展」的方向前進，預估今年稍晚 (多月後) 放緩購債步伐。

波斯提克稱：「若接下來數據與近期水平相當，我會感覺我們已經達到那個標準。鑒於可能性極大，我認為未來數月籌劃啟動減碼購債是完全適合的。」

無獨有偶，達拉斯聯邦準備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) ) 週三受訪表示，今年和明年的通膨率將會超過 2%，失業率降至 4% 以下，因此預測 Fed 最快明年會升息。

卡普蘭不是今、明年 FOMC 票委，但到 2023 年將有投票權。他在受訪時提到，經濟可能會比人們預期地更快達到 Fed 減碼購債的門檻，從風險管理的角度來看，呼籲 Fed 要盡早開始縮減量化寬鬆計畫。

截至目前，聯準會已有三位官員表態明年升息，包括波斯提克、卡普蘭，還有上週五表態的聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 。

布拉德為明年 FOMC 票委，他上週五表示，在經濟增長快於預期，尤其是通膨速度，物價壓力正處於上世紀 80 年代初來的最顛峰，預測 Fed 將在 2022 年末首次升息，因為 Fed 在遏制通膨壓力，傾向更為強硬是很自然的。