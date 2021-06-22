拜登上任來首會Fed主席鮑爾 拚經濟團隊報告「美金融系統良好」

美國總統拜登週一 (21 日) 會見了聯準會 (Fed) 主席鮑爾、財長葉倫等金融監管部門高層，這是拜登上任來首次會面鮑爾。

該會議討論美國金融體系、監管機構的最新情況，包含監管問題、氣候相關的金融風險和機構行動，以促進金融包容性、增獲信貸的機會等。

除了鮑爾、葉倫，美國證券及交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler、商品期貨交易委員會代理主席 Rostin Behnam、消費者金融保護局 (CFPB) 代理局長 Dave Uejio、聯邦銀行存款保險公司 (FDIC) 總裁 Jelena McWilliams 和貨幣監理署 (OCC) 代理署長 Michael Hsu Michael Hsu 皆入列出席。

白宮於會後發布一份聲明中提到，金融監管機構高層向拜登報告，美國金融系統表現良好。

該聲明提到：「美國銀行系統的資本和流動性水準穩定，以及由於財政支持和經濟復甦，家庭的總體資產負債表狀況良好，金融風險得到緩解。」

該會議還討論了氣候危機，以及如何在全體人民中促進普惠金融等問題，並討論增加小企業和潛在房主獲得信貸的可能性。

週一的金融監管會議是拜登上任來首次會面 Fed 主席鮑爾，白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，歷屆美國總統都要會見美國的金融監管機構高層，兩人會見很正常。

與上屆總統川普不同，拜登今年 4 月稱，他在上任後沒有與鮑爾交談，因為他尊重 Fed 獨立性。

鮑爾任期將於 2022 年 2 月屆滿，外界正猜測，拜登可能會沿用鮑爾，維持 Fed 政策的延續性。但市場亦傳，聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) 去年底落馬財長的原因是，拜登有意讓布蘭納德在明年接替鮑爾職位。

美東時間週二下午 2 點 (台北時間週三淩晨 2 點) 聯準會主席鮑爾和美國財政部長葉倫將共同出席眾議院金融服務委員會聽證，將就疫情紓困方案與經濟發表證詞。

市場關注，眾議院議員是否將詢問鮑爾、葉倫有關長天期美債殖利率持續走揚、美國經濟展望等問題。