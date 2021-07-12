這六大原因說明為何美股牛市有望再延續三至五年

今年迄今，標普 500 指數已大幅上漲 17%，儘管存在修正可能性，《MarketWatch》專欄作家 Michael Brush 提出 6 項原因，說明為何美股牛市至少可再延續 3 至 5 年。

1. 潛在壓抑需求 (pent-up demand) 龐大

Brush 指出，私營部門龐大的潛在需求將有助於推動美國經濟，使今年 GDP 增長率達到 8%，並在後續幾年達到 3.5%-4.5%。

Brush 援引 Leuthold Group 首席策略師兼經濟學家 Jim Paulsen 說法稱，潛在壓抑需求主要來自新的家庭組成、疫情期間累計的大量儲蓄、家庭財務狀況改善，以及新增就業帶動的消費者信心提升等。

2. 被低估的獲利狂潮將襲來

華爾街分析師普遍預計，今年標普 500 指數每股盈餘將達 190 美元。考慮到 7%-8% 的 GDP 增長預期以及尚未啟動的大規模財政刺激措施，企業獲利可能仍於低估狀態，Paulsen 預估今年標普 500 指數每股盈餘將接近 220 美元。

3. 聯準會 (Fed) 寬鬆新氣象

過去 3 年多數時間內，Fed 不斷迅速收緊貨幣政策，防止通膨增長過度猛烈，經濟成長也因此受到壓制。

然而，相較於以往，如今 Fed 立場已更加寬鬆，隨著通膨仍處於低迷狀態，Brush 認為這種情況有望持續下去。

4. 通膨無法阻止牛市

伴隨著經濟增長的優異表現，通膨短期內可能持續上揚，但從中期來看，情況可能有所不同。

Brush 表示，商業資本資出將提升企業的生產力，使企業能夠避免將上漲的成本轉嫁給消費者，此外，全球貿易和競爭並未消失，考慮到許多國家製造商品的成本低廉，這將為價格帶來下行壓力。

5. 估值改善

由於目前仍處於經濟反彈狀態，雖然過去幾個月來，對通膨和債券殖利率上升的擔憂使股市陷入橫盤整理，但經濟和企業獲利依舊持續成長，壓低了股票估值，動態類似於 1983-1984 年、1993-1994 年、2004-2005 年以及 2009-2010 年歷經經濟衰退後的反彈軌跡。

此外，若標普 500 指數每股盈餘在年底前達到 220 美元，且指數因修正而落在 4000 點至 4100 點之間，標普 500 指數本益比估達 18-19 倍，低於 1990 年以來的平均水平。

6. 市場情緒並不極端

Brush 表示，身為一個反向操作投資人 (Contrarian)，對他來說，市場過度樂觀的情緒往往代表是時候收手了，但近期情況並非如此。

他指出，Investors Intelligence 的多空頭比率 (Bull/Bear ratio) 近期達到 3.92，相當接近他設立的警戒水平，另一方面，共同基金的現金部位近期達到 4.6 兆美元，接近歷史新高，表示投資者仍處於謹慎態度。

整體來看，Brush 看好金融、原物料、工業和非必須消費品等對經濟敏感的周期股，建議選擇支付股息且具有資本利得潛能的股票，避免防禦股。

Brush 也看好新興市場，但警告中國的人口高齡化可能限制勞動力增長，對經濟成長構成壓力，五外，美中緊張局勢加上關稅貿易壁壘的相關威脅，也可能導致跨國企業將供應鏈自中國轉出。