〈紐約匯市〉美元從三個月高點回落 ECB公布新通膨目標 歐元反彈

美元對主要貨幣周四 (8 日) 從三個月高點回落，歐元走高，歐洲央行(ECB)，市場擔憂 Delta 變種病毒株擴散，避險的日圓、瑞士法郎獲得提振。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.297% 至 92.493，從三個月高點 92.844 下滑。

歐元守住稍早升幅，兌美元上揚 0.39% 至 1.18365 美元。歐洲央行 (ECB) 周四設定新的通膨目標，並從政策下手因應氣候變遷。

日圓升值 0.71%，報 109.825 日圓兌 1 美元，稍早一度升至 109.535 日圓。瑞士法郎兌美元報 0.9134 瑞郎，是 6 月 17 日來最強。

交易員改變押注方向，不再做空這些利率低且穩定的貨幣。股市下跌，風險較高部位被拋售。

風險較高貨幣走軟，澳幣兌美元貶 0.78% 至 0.7426 美元，是去年 12 月中旬來最低。紐元兌美元貶 1.08% 至 0.6943 美元。

道明證券高級外匯策略師 Mazen Issa 表示，變種病毒在全球傳播，加劇了未來幾個月經濟成長可能稍微令人失望的擔憂，「在一年當中流動性較不充裕的時候，讓我們謹慎解讀價格走勢，但我們認為，隨著 Delta 病毒傳播、確診增加，市場正在考慮潛在的成長疑慮。」

美國勞工部周四公布，上周首次申請失業救濟金人數小幅增加，顯示勞動力市場脫離疫情之路仍走得顛簸。

Tempus 高級外匯交易員 Juan Perez 說：「如果這些數據仍然沒什麼亮點，或者美國沒有朝著充分就業的方向發展，將讓美國聯準會 (Fed) 保留空間，讓他們不必急著考慮縮減購債的時間表。」

周三公布的 6 月決策會議紀錄顯示，與會委員認為，經濟尚未實現進一步實質進展，但需要做好準備，一旦通膨或其他風險化為現實，就要採取行動。

路透調查顯示，Fed 可能 8 月或 9 月宣布削減購債計畫的策略。但大多數受訪者預計，要到明年初才會開始縮減購債，約三分之一預測今年第四季會開始減碼。



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