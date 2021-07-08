6月會議紀要：Fed認為未達啟動減碼購債門檻

週三 (7 日) 聯準會 (Fed) 公布了 6 月 15 日至 16 日的美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，與會官員談到經濟復甦進展較預期還快，但將耐心等待達到減碼購債 (Taper) 的門檻條件。

該紀要中顯示，一些與會官員認為，美國經濟復甦較快，但仍在復甦的道路上，經濟前景風險依在。儘管通膨上升速度快於 Fed 預期，但當前趨勢是暫時的，尚未發出警報。

一些與會者強調，圍繞經濟前景的不確定性升高，目前就勞動力市場和通膨路徑作出明確結論還為時過早。

Fed 大多數官員普遍認為，尚未達到「實質性進一步進展」的 Taper 標準，但多名與會官員認為，將提前實現開始減碼 QE 的條件。

Fed 官員希望將 Taper 作為一個審慎的計畫，不應該倉促行事，市場必須為任何轉變做好充分準備。

會議紀要中還提到，在接下來利率會議上，與會者同意繼續評估經濟在實現 FOMC 目標方面的進展，並開始討論調整資產購買路徑和構成的計劃。

一些官員期望減債計畫啟動前，優先減少房貸抵押證券 (MBS) 的購買。該紀要中寫道：「幾位與會者認為，鑑於房地產市場的估值壓力，與減少債券購買相比，更快或更早地降房地產抵押債 (MBS) 購買的速度有其優點。」

Fed 會議中重申，啟動降低購債速度之前會提早向大眾發出通知。

此消息公佈後，市場反應平淡，10 年期美債殖利率日內一度跌破 1.30%，並在紀要公佈後，回升至 1.32%。美股表現相對平淡，變化不大，道瓊和標普維持漲勢，那指黑翻紅。美元指數跳高突破 92.7 以上。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 週三表示，Fed 6 月的會議紀要並不如預期那般強硬。特別是對於近期展開縮減資產購買規模，Fed 似乎僅提供有限的支持。