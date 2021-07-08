南韓單日確診創新高 連續兩日超過1200人

南韓疾病管理廳 (KDCA) 資料顯示，南韓新冠肺炎 (COVID-19) 單日新增確診創下新高紀錄，24 小時內共有 1275 人新冠肺炎確診。

南韓國務總理金富謙在 7 日表示，疫情主要在 20 到 30 多歲、尚未施打疫苗的族群之間蔓延，使第四波的疫情迅速擴散開來。還有最早在印度發現、傳染力強大的 Delta 變種病毒，也是該國當前最擔心的新問題。

根據《韓聯社》8 日報導，南韓 7 日新增的 1275 個確診案例當中，有 1227 個案例發生在南韓境內，另有 48 個案例屬於境外移入。南韓已連續兩天出現超過 1200 人的新增確診，截至目前累計有 16 萬 4028 個確診案例。

南韓在上個月底之前，新增確診大致維持在 300 至 700 多人之間，但是在進入 7 月之後突然大增，前 (6) 日更出現 1212 例確診、創下約半年來新高，第四波疫情成形。

就昨 (7) 日南韓國內的新增確診案例來看，首爾市 545 人、京畿道 388 人、仁川市 61 人。大首爾地區共計有 994 人確診、占整體的 81.0%，也連續兩天超越 900 人。

其他地區的新增確診方面，忠清南道 77 人、釜山市 55 人、濟州道 17 人、江原道 15 人、大邱市 14 人、大田市 12 人、蔚山市和忠清北道各 8 人、慶尚南道和全羅南道各 7 人、世宗市和慶尚北道各 4 人、全羅北道 3 人、光州市 2 人。

發生在首爾多間語言學校及餐飲店的群聚感染，累計案例已增加到 326 人。另外在首爾的某家餐廳及某補習班，也分別傳出有 18 及 14 人確診。

此外，仁川市的某小學也傳出 26 人確診，全羅南道麗水市的某三溫暖有 10 人確診，南韓最大的陸軍新兵訓練所到前天為止也有 53 人確診。

南韓截至目前有 2034 人死於新冠肺炎，在 7 日當天新增 1 人。平均致死率達到 1.24%。