擔心非mRNA疫苗不夠力 泰國、巴林等研擬打第三劑

鉅亨網編譯余曉惠 2021年7月9號8點47分

彭博報導，一些國家擔心非 mRNA 新冠疫苗——包括中國製疫苗和阿斯特捷利康 (AstraZeneca，AZ) 的疫苗，面對傳染力更強的變種病毒保護力可能不足，將追加施打第三劑疫苗。

目前尚無確切證據顯示有必要施打所謂的追加劑或加強劑 (booster)，但泰國、巴林、阿聯等國家的公衛官員已經決定提供第三劑疫苗，給已經完整打完兩劑非 mRNA 疫苗的民眾，這些非 mRNA 疫苗製造商包括中國科興、中國國藥和 AZ。

這些國家希望趕在天氣轉冷之前追加施打疫苗，不限 mRNA 疫苗還是原本施打的同廠牌疫苗。

目前泰國計劃讓先前接種科興疫苗的醫療人員，追加施打 AZ 的疫苗。泰國的初步研究顯示，第一劑接種科興，過了三到四周再接種 AZ，免疫反應強過兩劑都打科興疫苗。

新加坡曾表示，準備確保最快年底可以接種加強劑。新加坡接種科興疫苗的人，並未被官方計入已完成接種的統計中。

中國 14 億人口已有三分之一完成接種，而北京當局正在進行研究，評估追加劑的好處。

大多數開發中國家的接種計畫主力是中國和 AZ 疫苗，但這些國家的官員擔憂，Delta 等變種病毒可能正在破壞非 mRNA 築起的防禦。例如，蒙古和阿聯主要接種中國製疫苗，但當地確診並未大幅降溫。而在非洲的塞席爾，有五人在完整施打 AZ 疫苗後仍染疫辭世。

根據 CNBC 周三公布的分析數據，疫苗接種率和感染率都在全球排名前位的六個國家當中，除了英國，剩下五國的接種計畫大部分都仰賴中國製疫苗，包括阿聯、塞席爾、蒙古、烏拉圭和智利。

數據顯示，Delta 變種病毒可能讓輝瑞 (PFE-US) 以及莫德納 (MRNA-US) 採用 mRNA 技術的疫苗效力，降到 90% 以下。AZ 疫苗對抗變種病毒的有症狀感染防護力為 60%，但對避免重症住院的效力仍達 90%。

科興和國藥則幾乎沒有提供疫苗對抗變種病毒的數據。中國疾病預防控制中心研究員邵一鳴 5 月僅透露，初步研究顯示中國製疫苗面對印度變異病毒株仍有保護力。

國藥生產的兩種滅活疫苗，在第三期試驗中對有症狀感染的效力分別為 73% 和 78%。而根據科興在巴西、印尼和土耳其臨床實驗的研究結果，其疫苗效力介於 50% 到 80% 之間，代表實際效力的不確定性高。

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