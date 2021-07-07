〈美股盤後〉重啟概念股遇賣壓 標普連7漲止步 亞馬遜攜手那指創新高 

投資人對經濟重啟受益股獲利了結，美國 6 月服務業景氣擴張趨緩，美國公債殖利率走低，石油輸出國家組織與盟國 (OPEC+) 談判陷入僵局，油價轉跌，道瓊周二 (6 日) 跌逾 200 點，標普 500 指數連七日漲勢止步。滴滴拖累中概股走低。那斯達克綜合指數再締新猷，亞馬遜 (AMZN-US) 股價大漲逾 4% 刷新高。

亞馬遜大漲 4.7% 至每股 3675.74 美元，股價創新高，因美國國防部取消與微軟之間的 100 億美元 JEDI 採購合約，改推新合約，並邀請兩家公司同時競爭。

美股周一因 7 月 4 日獨立紀念日休市，上周五三大指數都創新高，標普 500 指數更連漲七日，是 1997 年以來最長連漲紀錄，不過此紀錄在周二止步。

美國 6 月 ISM 製造業指數從上個月 64 的歷史新高下降到 60.1，雖仍保持擴張，但令投資人擔心經濟反彈力道是否已經觸頂。

OPEC + 增產會議繼續延後，布蘭特一度漲至三年高、西德州油價漲至六年高，但在美股開盤前翻黑下挫，反映投資人擔心高油價會拖累全球經濟復甦，並推升通膨壓力。

對經濟復甦的疑慮導致公債殖利率走低，10 年期美債殖利率下降 6.5 個基點至 1.367%，觸及 2 月 24 日以來最低。

市場聚焦台灣時間周四出爐的聯準會 (Fed)6 月會議紀錄。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，美國經濟不太可能過熱，理由是隨著防疫限制解除、財政刺激減弱，將使成長放緩，並預測 Fed 不太可能在 12 月之前宣布縮減購債計畫。

中國對滴滴出行啟動網路安全審查，在紐約上市的滴滴 (DIDI-US) 暴跌近 20%，跌破發行價，市值蒸發 140 億美元。其他中概股走低，普普文化 (CPOP) 跌逾 30%。

10 年期美債殖利率周四一度觸及 1.43%，創三個月低點，周五報 1.462%，本周累計下跌 9.7 個基點，是一年來最大單周跌幅。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，至截稿前，全球確診數飆破 1.84 億例，死亡數突破 398.8 萬例。美國累計確診超過 3374 萬例，逾 60.5 萬人病故。印度累計確診超過 3061 萬例，巴西累計確診 1879 萬例。

周二 (6 日) 美股四大指數表現：

道瓊工業指數下跌 208.98 點，或 0.60%，收 34,577.37 點。

標普 500 指數下跌 8.8 點，或 0.20%，收 4,343.54 點。

那斯達克綜合指數上漲 24.31 點，或 0.17%，收 14,663.64 點。

費城半導體指數下跌 7.90 點，或 0.24%，收 3,307.92 點。

標普 500 指數各類股表現，能源股和金融股領跌。(圖: Finviz)

科技五大天王有三個上漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.47%；臉書 (FB-US) 跌 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 4.69%；微軟 (MSFT-US) 持平。

道瓊成分股跌多漲少。陶氏化學 (DOW-US) 跌 2.48%；Amgen(AMGN-US)跌 2.03%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 1.96%；開拓重工 (CAT-US) 跌 1.94%；迪士尼 (DIS) 跌 1.93%；摩根大通 (JPM-US) 跌 1.67%。Salesforce(CRM-US)漲 0.83%。

費半成分股漲跌互見。CMC Materials(CCMP-US)跌 2.15%；科林研發 (LRCX-US) 跌 1.51%；Brooks Automation(BRKS-US)跌 1.50%。Cree(CREE-US)漲 1.57%；博通 (AVGO-US) 漲 1.09%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.03%。

台股 ADR 漲跌互見 。台積電 ADR(TSM-US) 上漲 0.94%；日月光 ADR(ASX-US) 收在平盤；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.21%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.12%。

焦點個股

亞馬遜股價創新高，最近兩個交易日市值上漲逾 1200 億美元，新任執行長賈西 (Andy Jassy) 已在周一 (5 日) 從貝佐斯手中接棒，貝佐斯成為執行董事長。

在紐約上市的滴滴收盤重挫 19.58% 至每股 12.49 美元，跌破 14 美元 ADS 發行價，市值蒸發 140 億美元，最新報 598.83 億美元。

除了滴滴，北京當局周一再對「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS 直聘」 三家網路平台實施審查，BOSS 直聘母公司看準 (BZ-US) 跌 17%，旗下有運滿滿、貨車幫的滿幫集團 (YMM-US) 跌 6.9%。

其他中概股受拖累，騰訊音樂 (TME-US) 跌近 7%，百度 (BIDU-US)、京東(JD-US) 約跌 4%，普普文化跌逾 30%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 2.85% 至 659.58 美元。摩根大通發布最新評級為「減持」，但小幅提高目標價。特斯拉上周五公布第 2 季交車量 201,250 輛，是公司成立以來首度跨越 20 萬大關。

輝瑞 (PFE-US) 挫跌 1.5%，以色列衛生當局表示，該公司新冠疫苗面對 Delta 病毒株防護力明顯下降，但預防重症仍極為有效。

關鍵數據

美國 6 月 ISM 服務業指數報 60.1 ，預期 63.5 ，前值 64.0

美國 6 月 ISM 服務業就業指報 49.3， 前值 55.3

華爾街分析

華爾街普遍預期，下半年美股漲幅漲幅將小於上半年，路途也會較顛簸。

摩根士丹利首席美股策略師 Michael Wilson 說：「美國經濟蓬勃發展，但眾人皆知而且已經反映在資產價格上，現在沒那麼明顯的是成長會帶來何種代價。另一個股市漲幅收斂的因素在於，高成本代表獲利被侵蝕。今年夏天，股市可能會稍微喘口氣。」

Alpine Woods 經理人 Sarah Hunt 說：「殖利率降到低於 1.45% 之後，人們開始緊張擔心這代表經濟成長將趨緩。」

DCLA 投資組合經理人 Sarati Sethi 說：「一切過於完美，去年 10 月以來股市只遇過 5% 修正。市場短期有點興奮，我們得步步為營。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主