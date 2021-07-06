OPEC+部長級會議喊停 原油價格飆高

根據《日本經濟新聞》6 日 (週二) 報導，石油輸出國家組織和俄羅斯等產油國聯盟所組成的 (OPEC+) 原定週一 (5 日) 舉行的部長級會議喊停，下次會期未定。眾所矚目的 8 月後減產協議懸而未決，對原油行情帶來漲價壓力。

紐約市場的 WTI 原油期貨價格在 5 日當天、一度上漲至每桶 76 美元水準，創下 2018 年 10 月以來、相隔約 2 年 9 個月的高價。倫敦 Brent 原油期貨價格也一度來到每桶 77 美元水準，同樣創下 2018 年 10 月以來的高價水位。

市場原本認為，OPEC + 在 8 月之後將放寬減產幅度，但這回的協商會議喊停，使得當前減產規模將持續下去，一般認為原油的供需情形將出現緊縮。

各國的疫苗接種狀況正持續普及，原油需求也不斷回溫。國際能源總署 (IEA) 在 6 月時預測 2021 年的全球需求將比去年增加 6%、日需求量將增加 540 萬桶，至日均 9640 萬桶。並預測在 2022 年底之前，將回到疫情前水準。

而先前也有消息指出，主導 OPEC + 的沙烏地阿拉伯與俄羅斯同意，在 2021 年 8 月至 12 月期間將於每月放寬生產限制 40 萬桶 / 日。

這次協商之所以喊停，主因在於減產的延長問題出現意見隔閡。而除了放寬減產的議題之外，這回會議原本預定討論要將原定實施到 2022 年 4 月的減產、延長至 2022 年底，不過也遭到阿拉伯聯合大公國 (UAE) 的反對。UAE 正推動增產投資計畫、要求拉高原油產量，而 UAE 也同意在 8 月之後放寬減產幅度。

這回 OPEC + 的部長級會議最早預定在 1 日透過線上方式舉行、後來延到 2 日，而在經過六、日週末兩天最後到了 5 日還是無法取得共識，情況特殊。