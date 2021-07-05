本週操盤筆記：OPEC+延續增產協商、Fed 6月會議紀要、小鵬港股上市

本週重點國際財經大事包括：OPEC+ 延續增產協商、聯準會 6 月利率會議記要、小鵬港股上市、G20 財長暨央行總裁會議，其中市場最為關注 OPEC+ 延續上週的增產協商。

本週操盤筆記 (0705-0709)：

1.OPEC+ 延續增產協商：

週一 (5 日) OPEC+ 將延續上週繼續召開產量會議，就增產計劃進行協商。

上週 OPEC+ 一度已達成在 8-12 月間每日增產 40 萬桶原油之共識，預估整體下半年將增產 200 萬桶原油，但阿聯酋最終不同意該協議，阿聯酋要求 OPCE+ 應該上調該國減產時的基準線，而這項要求將令阿聯酋能額外每日生產 70 萬桶原油。



2. 聯準會 6 月利率會議記要：

週四 (8 日) 聯準會 (Fed) 將公布 6 月利率會議紀要，市場聚焦 6 月份紀要上 Fed 對於縮減購債 (Taper) 是否將傳達更進一步的前瞻指引。

此前 Fed 6 月會議上官員態度顯著「轉鷹」，預期 2022 年底升息與 2023 年升息的票委大幅增多，其中最多票委贊成的則是 2023 年升息二碼，而在 Fed 開始「轉鷹」的狀態下，市場也正高度預期 Taper 將在今年內上路。

3. 小鵬港股上市：

週三 (7 日) 小鵬汽車將於港交所上市，而先前小鵬汽車已宣布將定價每股 165 港幣，這比小鵬汽車上週五 (2 日) 美股收盤價 44.74 美元約折價 3%。

而小鵬汽車本次港交所上市預計募資 140.25 億港幣，資金將用於開發包括 Xpilot 和 Xmart 操作系統在內的軟體、開發新車型、升級硬體，以及擴大銷售和充電樁基礎建設。

4.G20 財長暨央行總裁會議：

週五 (9 日)、週六 (10 日) G20 將召開財長會議和央行總裁會議，屆時將討論 OECD 會員國所提出的「數位化經濟所面臨的稅收挑戰」之應對方案。