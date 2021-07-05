出師不利 滴滴App在中國下架

上周三 (30 日) 於美股掛牌的滴滴出行 (DIDI-US) 遭到中國國家網路資訊監管機構，以嚴重違法違規收集使用個資之因要求其 App 下架。滴滴回應表示，落實主管機關的相關要求，已暫停新用戶註冊，將嚴格依照主管機關的要求下架整頓。

上周五 (2 日)「中國網絡信息辦公室」曾宣布對滴滴實施網路安全審查，同時表示，為配合網路安全審查工作，防範風險擴大，審查期間滴滴應停止新用戶註冊，而這個利空消息導致滴滴股價上周五重挫 5.3%。隨後在周日 (4 日) 中國主管機關以嚴重違法違規收集使用個資之因，進一步要求滴滴 App 下架。

之前有社交媒體用戶質疑，滴滴為赴美上市，把中國道路資訊和用戶數據洩露給美國。滴滴副總裁李敏表示，「和其它在海外上市的中國企業一樣，滴滴國內用戶的數據都存放在中國的伺務器，絕無可能把數據交給美國」。

但現在中美兩國在「資訊戰」打得火熱，這則網路消息引發中國主管機關高度關注，進而採取調查。不過，已下載滴滴 App 的用戶仍可以正常使用，乘客和司機的接單不受影響。

(圖片: AFP)

滴滴於 6 月 30 日在美國上市，以每股 14 美元的發行價募資 44 億美元。上市第一日市值達 685 億美元，而上周五收盤市值則達 749 億美元。這是自阿里巴巴 (9988-HK) 在美國上市以來，中國企業在美國規模最大的上市企業。

為管理新經濟的中國網科企業，中國在去年六月推出，「網絡安全審查辦法」，其審核範圍為關鍵資訊基礎設施運營者採購網路產品和服務，影響或可能影響國家安全的，應當依照該辦法進行網路安全審查。

