〈美股早盤〉美股小幅上漲 市場關注本周聯準會會議紀要

美股主要指數周二 (6 日) 開盤，主要股指小漲，道瓊工業指數漲 0.07%，標普 500 指數漲 0.07%，那斯達克綜合指數漲 0.18%，費半指數漲 0.4%。

由於石油生產國組織 OPEC 與其盟友的增產會議繼續延後，談判陷入僵局，可能造成 OPEC + 今年 8 月將不會增產。這一預期使得油價一度升至 3 年新高。但在美股開盤前不久，油價轉為下挫。

投資者等待周三公布的 6 月聯邦公開市場委員會會議紀要，以尋找有關央行關於逐步退出量化寬鬆計畫的幕後討論的線索。

標普 500 指數先前連續 7 天上漲，這是自 8 月以來最長的漲幅，原因是一系列強勁的經濟報告，包括上周五優於預期的就業報告。以科技股為主的那斯達克指數在前一交易日，也創下歷史新高。

截至台北時間周二 21 時許：

道瓊指數上漲 25.74 點或 0.07%，暫報 34812.09 點

那斯達克上漲 25.97 點或 0.18%，暫報 14665.30 點

標普 500 上漲 2.87 點或 0.07%，暫報 4355.21 點

費半上漲 13.12 點或 0.4%，暫報 3328.95 點

台積電 ADR 上漲 1.37% 至每股 120.54 美元

十年期美債殖利率跌 1 個基點，至 1.41%

紐約輕原油下跌 0.73% 至每桶 74.61 美元

布蘭特原油下跌 1.76%， 至每桶 75.80 美元

黃金漲 0.98%， 至每盎司 1808.88 美元

美元指數上漲 0.02% 至 92.43 點

焦點個股：

滴滴 (DIDI-US) 下跌 22.7% ，至 12.01 美元

「中國網絡信息辦公室」上周五 (2 日) 晚間公告，對「滴滴出行 (DIDI-US)」實施網路安全審查，隨後其 App 於 4 日下架。

滴滴出行隨後回應，已於 7 月 3 日暫停新用户註冊，滴滴出行 App 將嚴格按照有關部門的要求下架整改。

據知情人士透露，中國監管部門出於對數據領域的國家安全擔憂，至少 3 個月前就開始建議滴滴推遲其美國上市計畫。

美國運通 (AXP-US) 上漲 0.9%，至 170.01 美元

高盛美國運通股票從中性上調至買入，目標價每股 225 美元的目標價，比上周五收盤價高出 33% 以上。

高盛表示，隨著經濟復甦，信用卡股應該會從消費者支出的增加中受益。

輝瑞 (PFE-US) 下跌 0.86%，至 39.37 美元

以色列衛生當局表示，美國輝瑞和德國生技公司 BioNTech(US-BNTX) 所共同研發的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗 BNT，面對 Delta 變種病毒株時、防護力有明顯下降。

然而，以色列表示，輝瑞的疫苗在預防嚴重疾病方面仍然非常有效。 宣布這一消息之際，傳染性極強的 Delta 變種正在以色列和世界各地傳播。

每日關鍵經濟數據：

周二稍晚預計公布 6 月 ISM 服務業指數。

華爾街分析：

富國銀行 (Wells Fargo) 證券部門股票策略主管 Chris Harvey 建議投資人，科技股的「審判日 (Day of reckoning)」即將到來，應該趁早獲利了結。Harvey 表示，投資人支付的溢價非常高，考慮到利率上升的風險，10 年期美債殖利率接下來預計向上，將衝擊科技股。

RIA Advisors 首席投資策略師 Lance Roberts 認為，當前股票市場的形勢很糟糕。許多指標顯示出過度擴張的跡象，例如，芝加哥期權交易所 (CBOE) 扭曲指數 (Skew Index) 目前處於創紀錄的 146 點，這項指數主要衡量投資者對意外事件將擾亂市場的擔憂程度。他認為，投資人過度樂觀，指數可能很快從高點急落。

摩根士丹利首席美國股票策略師 Michael Wilson 表示，美國經濟正在蓬勃發展，但這是眾所周知的，資產市場也反映了這一點。但是，由於經營成本提高，也代表獲利在收減，美股升勢在今年夏季可能會進入休息。