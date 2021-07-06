OPEC增產協議卡關 瑞銀估油價9月上看80美元

石油輸出國組織 (OPEC+) 增產政策難產，市場解讀，這代表 8 月石油供給不會增加，並讓石油供給更加緊張，預估油價可望在 9 月攻上每桶 80 美元關卡。

瑞銀指出，本次談判原本將討論在 8 到 12 月期間，每月增產 40 萬桶的建議，並決定是否延長到明年 4 月到期的減產協議，雖然所有 OPEC + 成員國均支持今年增產，但阿聯酋提出容許其提高產量，遭到其他國家反對。

市場解讀，OPEC + 未能達成協議，意味 8 月石油供給不會增加，令原來已經緊張的 市場更繃緊，油價在未來 2 個月有望進一步走揚。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，OPEC + 未就減產達成協議，因此仍看好能源價格表現，尤其是進入後疫情時代，各國陸續解封、經濟逐漸復甦，可望讓能源股因此受惠。

瑞銀指出，儘管全球致力減少溫室氣體排放，但實際上石化燃料過渡到可再生能源的過程並非一蹴而就，預估全球石油需求在未來 10 年仍不至於見頂。

瑞銀表示，雖然全球能源股近期反彈，但 MSCI 世界能源指數仍然低於疫情前水平約 10%，MSCI 世界指數期間已反彈近 30%。此外，能源股價表現至今依然落後於油價，能源族群目前只計入的布倫特油價平均約 55 至 60 美元，明顯低於 9 月目標 80 美元。