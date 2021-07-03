美國房價漲勢沖天 前財長：Fed還要持續買進MBS？

美國房價高漲不是新聞，4 月寫下約 30 年來最大漲幅，是連續第 11 個月加速上揚，美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 形容漲勢駭人，並對聯準會 (Fed) 為何持續買進支持房貸的抵押擔保證券 (MBS) 提出質疑。

桑默斯多次批評 Fed 貨幣寬鬆推升通膨，他周五 (2 日) 再次提出類似看法。他接受彭博電視訪問時表示，美國房價漲勢助長通貨膨脹，還會推升其他領域的物價，「這很嚇人，在很多人的觀念裡，房價上漲就代表通膨。」

他預測，由於房市供應短缺，房地產價格將持續上漲，這種通膨需要很小心的看待。

Fed 每個月透過 1200 億美元購債計畫支撐經濟，其中 400 億美元購買標的便是 MBS。隨著 Fed 即將開始討論如何以及何時從寬鬆措施中退場，一些官員主張應該優先減少購買 MBS，或是縮減速度比公債購買更快。

桑默斯說：「面對這種狀況，我無法理解為何 Fed 每個月仍然是 MBS 主要買家。這是讓景氣更活絡的終極行為。」

標普 CoreLogic 凱斯席勒房價指數顯示，全美 4 月房價比去年同期上漲 14.9%，比 3 月修正後的 13.4% 還要快，漲幅連續第 11 個月擴大。

全美房價年比變動幅度 (上圖) 和 20 大城市房價指數(下圖)。來源: Bloomberg

桑默斯也擔心股市估值，他認為，當所有悲觀情緒被排除在金融體系之外，市場陷入最脆弱的處境，「當年他們見識到樹木可能高聳入天（比喻美股在 2008 年金融海嘯後大漲），而我學到的是，如果樹木長得太高，就會站不穩。這讓我感到緊張。」

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