鉅亨美股雷達：小鵬赴港IPO價格敲定、特斯拉Q2交車量估落在20萬輛

盤前重要看點：

週三 (30 日) 美國公布 6 月新增 ADP 就業人口為 69.2 萬，高於市場預期的 60 萬，顯示就業市場復甦依然強勁。

美國第二季出現強勁的就業增長，儘管目前的就業人數仍比新冠肺炎疫情爆發前少了近 700 萬，但今年以來，新增就業人數總計約 300 萬，隨著各地企業全面復工，休閒和酒店業的增長最為強勁。

在美國經濟持續增長的帶動下，市場普遍看好美股即將迎來的 2Q21 財報將繳出不錯成績單，以及針對 3Q21 財測也是抱持樂觀看待之態度。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 210.22 點，或 0.61%，收 34,502.51 點。

標普 500 指數上漲 5.7 點，或 0.13%，收 4,297.50 點。

那斯達克指數下跌 24.4 點，或 0.17%，收 14,504.0 點。

費城半導體指數下跌 3.6 點，或 0.11%，收 3,345.3 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國上週初請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 41.1 萬人。

美國上週續請失業金 (萬人)，市場無預期值，前值為 339.0 萬人。

美國 6 月 Markit 製造業 PMI，市場無預期值，前值為 62.6。

美國 6 月 ISM 製造業 PMI，市場預期 61.0，前值為 61.2。

重要個股動態：

1. 滴滴 (DIDI-US)

滴滴週三 (30 日) 在美股掛牌上市，開盤價為每股 16.65 美元，比 14 美元的 IPO 價格上漲近 19%，但漲勢隨後快速回落，截至收盤，滴滴以每股 14.14 美元作收，漲幅 1%，市值 684 億美元。

據滴滴 IPO 招股書顯示，滴滴在 2018 年、2019 年和 2020 年的營收分別為 1353 億、1548 億和 1417 億元人民幣；截至 2021 年 3 月 31 日的 3 個月，滴滴營收為 422 億元人民幣。

滴滴在 2018 年、2019 年和 2020 年的淨損分別為 150 億、97 億和 106 億元人民幣；截至 2021 年 3 月 31 日的 3 個月，滴滴的淨利為 55 億元人民幣。

DIDI 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 小鵬 (XPEV-US)

小鵬汽車週三 (30 日) 敲定全球發行的 8500 萬股 A 類普通股發行價落在每股 165 港幣 (約合 21.25 美元)，募集資金 140.25 億港幣，其中包括國際發行 8075 萬股和香港地區發行 425 萬股。

小鵬汽車已經在紐交所上市，市值超過 300 億美元，而小鵬汽車赴港上市的發行價相當於每美國存託股 42.52 美元。

小鵬汽車赴港上市募集的資金，將用於開發包括 Xpilot 和 Xmart 操作系統在內的軟體、開發新車型、升級硬體，以及擴大銷售和充電樁基礎建設。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 特斯拉 (TSLA-US)

據 FactSet 數據顯示，市場預計特斯拉第二季交車量將落在 20.7 萬輛，其中包括 11.4 萬輛 Model 3 和 7.8 萬輛 Model Y，其餘為 Model S 和 Model X。

特斯拉可能於週五 (2 日) 公布第二季交車量，而先前第一季特斯拉交車量僅只有 18.48 萬輛，主要交車集中在中國製的 Model Y。

但在第一季之後，特斯拉在中國出現一系列問題，其中包括消費者對產品質量和安全性的擔憂以及中國本土品牌日趨激烈的競爭。

加拿大皇家銀行分析師 Joseph Spak 日前即發表研報表示，預計特斯拉第二季交車量為 19.5 萬輛，但最近特斯拉召回約 30 萬輛汽車，估計將對特斯拉形象造成一定負面影響。