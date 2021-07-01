席勒本益比達到38倍 暗示美股恐面臨崩盤

巴菲特指標 (Buffett Indicator) 在先前曾發出警告，表明股市估值過高，並可能在未來幾個月暴跌。另一項經常被忽視的「席勒本益比」(Shiller P/E Ratio) 也暗示了美股正在進入危險區域。

調研機構 SunDial Capital Research 策略師表示，目前的席勒本益比在 38 倍，接近 2000 年網路泡沫破滅前的峰值 (44 倍)。

席勒本益比由著名的耶魯大學教授羅 Robert Shiller 所創建，該指標被認為是優於傳統本益比的衡量工具，因為它會根據通貨膨脹來進行調整。

從歷史數據上來看，當席勒本益比持續超過 25 倍，就是市場大幅回調的先兆。舉例來說，在 2000 年網路泡沫時，席勒本益比高達 44 倍，隨後道瓊指數大跌 39%。此外，在 2008 年金融危機時期，席勒本益比達 30 倍，隨後道瓊大跌 54%。

不過，Sundial 的團隊也指出，沒有任何股市指標是萬無一失或完全預測精準的。「股市被高估並不意味著投資者需要立即採取激烈的行動。因為現實情況是，股市可能早已被高估了多年。」報告中說道。

該機構也補充表示，目前席勒本益比的高讀數不是一個「行動呼籲」，更像是一種「密切關注的呼籲」。換句話說，就是不要馬上賣掉所有股票換取現金。

至於在華爾街被稱為巴菲特指標的威爾夏 5000 全市場指數 (Wilshire 5000 Total Market Index)，似乎每日仍在創下新高。巴菲特指標目前維持在 204.4% 左右，仍遠高於網路網泡沫前的 159.2%。