〈美股熱門股〉AMD收購案在歐英過關漲5% 中概股CPOP掛牌首日飆405%

AMD 收購案獲歐盟、英國批准，上漲 4.93%

處理器大廠 AMD(AMD-US) 以 350 億美元收購賽靈思 (XLNX-US) 計畫獲歐盟與英國競爭及市場管理局（CMA）批准，激勵該公司周三股價上漲 4.93% 至每股 93.93 美元，盤後續揚。

美國聯邦貿易委員會（FTC）與美國司法部（Department of Justice）調查 AMD 併購案是否存有違反反壟斷法規的期限已過，此併購案最後關卡只剩中國最後一關。美國銀行重申買入評等，並稱其股票有吸引力與被低估。

滴滴領路中概股赴美掛牌，Pop Culture Group 首日飆漲 405%

由滴滴領路在美上市的中概股以普普文化 (Pop Culture Group)(CPOP-US) 表現最亮眼，周三飆漲 405% 至每股 30.30 美元，遠高於 6 美元的發行價。

普普文化以 IPO 區間價格上限每股 6 美元價格出售 620 萬股。該公司在中國推廣嘻哈文化，舉辦娛樂活動且經營與嘻哈文化香冠的線上節目，也替企業客戶提供活動策畫與銷售服務。

帶領中概股在美上市的滴滴 (DIDI-US) ，周三掛牌首日開盤一度漲逾 20%，觸及每股 18.01 美元，但收盤漲幅收斂至 1%，以每股 14.14 美元作收，僅略高於 14 美元的發行價，市值約 684.9 億美元。

維珍銀河遭美銀降評，跌 2.17%

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周三遭美國銀行將其評等從買入下調至遜於大盤，股價下跌 2.17% 至每股 46 元。

美國銀行也警告，維珍銀河獲准太空旅遊所帶來的溢價已反映在其股價上，並提醒太空產業仍存有風險與波動性。

美銀分析師 Ronald Epstein 表示，太空技術的發展存有重大風險，市場往往對該領域發展的相關新技術反應較不穩定。此外，維珍銀河尚未宣布何時提供太空旅遊服務，這也是影響近期股價的未知數。