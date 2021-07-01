南韓6月出口額年增近40% 半導體、汽車外銷均大幅成長

由於全球商業活動復甦，帶動晶片及汽車需求強勁，南韓 6 月出口額年增 39.7%，不僅連續第 8 個月成長，增幅更創下歷年 6 月之最。

南韓產業通商資源部周四 (1 日) 公布，上個月出口 548 億美元，高達近 4 成的成長之外，進口也大增 40.7%，至 503 億美元，貿易順差為 44.4 億美元，為連續第 14 個月貿易順差。

南韓 15 大出口主力類別中，有 14 項實現兩位數成長。其中，半導體出口額為 111.6 億美元，連續 2 個月超過 100 億美元，創下歷年 6 月之最。

通用機械和石油化學分別增加 21.5%、68.5%，出口額也創下歷年 6 月最高。汽車和汽車零組件分別增加 62.5%、108.2%。

美國和歐洲的低利率政策，帶動了消費者信心復甦，從而幫助包括電動汽車和運動型多功能車在內，高階車型的需求增加。

由出口地區來看，對中國 (14.3%)、美國 (51.9%)、歐盟 (65.3%)、東協 (37.5%)、日本 (39.6%)、拉丁美洲 (106.5%)、印度 (100.2%)、中東 (21.5%)、獨立國協 (CIS，24.6%) 出口均增加。

累計上半年，南韓出口額年增 26.1%，達 3032.4 億美元。進口額年增 24%，為 2851.1 億美元，貿易順差 181.3 億美元。