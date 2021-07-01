游資泛濫 美隔夜附買回金額創新高 離兆元差一步

市場對於聯準會用來控制短期利率的一項關鍵工具隔夜附買回操作，需求規模直逼 1 兆美元，再創史上新高。美國當地時間周三 (30 日) 紐約聯準會公布 90 家參與者周三透過隔夜附買回，向聯準會存放 9920 億美元資金，日增 18%，刷新周二創下的 8412 億美元紀錄高點。

隔夜附買回已連續 10 個交易日超過 7000 億美元、連續三個交易日超過 8000 億美元，更直逼兆元的關鍵心理關卡。

根據紐約聯準會公布的數據顯示，周三交易對手數量為 2016 年以來最多，成交量增幅為 6 月 17 日以來最高。

(圖片: AFP)

自 6 月聯準會將隔夜附買回利率 (ON RRP)，從 0% 提升至 0.05% 以來，需求激增，因美元融資市場繼續充斥著過剩流動性。這一部分是因為聯準會 QE 及美國財政部緊縮現金帳戶所致。

此外，部份交易商在季底前夕減少隔資活動，以鞏固資產負債表，使得能接納閒置現金的地方更少，都導致隔夜附買回用量飆升。

隔夜附買回操作具有回市場流動性的效果，合格的交易商將現金存入聯準會，進而換取美國公債等高信評的抵押品。

6 月之前隔夜附買回利率雖然保持在零，卻能吸引大量資金，這意味追逐短線收益的資金已無處可去，只能無息存入聯準會。而 6 月的 FOMC 利率會議一上調 ON RRP 後，更加速資金流入。

不少美國證券認為，未來隔夜附買回的用量會繼續擴大，現在利用此操作創造出的無風險收益已經超過很多短天期美國公債。

