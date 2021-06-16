傳現代汽車轉向南韓當地晶片業者 以減少對國外供應依賴

全球晶片短缺問題持續，南韓現代汽車因此在近日接連宣布暫停美國及南韓工廠的生產。如今，有消息指出，現代汽車正在與南韓當地晶片業者進行商談，以減少對外國供應的依賴。

知情人士透露，現代汽車高管已經在近日會見了當地的無晶圓廠 IC 設計公司，以尋求供應鏈多元化的長期策略。

知情人士指出，現代汽車希望將部分汽車晶片訂單轉移給南韓晶片業者，但是，這些 IC 設計公司的技術仍然落後於荷蘭汽車晶片供應商恩智浦半導體 (NXP) 和日本瑞薩電子 (Renesas Electronics) 等領先企業。

「除了面臨進入汽車晶片市場的高壁壘外，漫長而嚴格的認證流程也將使得小型晶片公司更難設計出所需的汽車晶片。」知情人士說道。

現代汽車在第一季的表現仍優於全球競爭對手，主要歸功於該公司在預期供應趨緊的情況下，努力囤積晶片庫存。但是，由於日本一家晶片廠發生火災和德州風暴等因素，短缺問題正衝擊現代汽車。

知情人士也表示，除了計畫從南韓當地 IC 設計公司取得設計外，現代汽車也正與晶圓代工廠商聯繫，討論潛在的製造計劃。

據研究公司 Gartner 的報告，全球晶片短缺問題預期將延續到 2022 年第二季。

顧問公司 AlixPartners 估計，全球汽車產業因晶片短缺造成的營收損失達 1100 億美元，晶片短缺對第二季汽車業打擊最大，預估下半年和 2022 年，情況會逐步好轉。