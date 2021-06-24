再捐41億美元做慈善！ 股神巴菲特：這是一個里程碑

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 持續執行慈善計畫，週三 (23 日) 巴菲特宣布向 5 個基金會捐贈價值 41 億美元 (約 1,147 億台幣) 的波克夏海瑟威股票，並卸任比爾及梅琳達蓋茲基金會 (Bill and Melinda Gates Foundation；BMG) 的財產託管人一職。

巴菲特於聲明中提到：「今天對我來說是一個里程碑，2006 年我承諾將我手上所有的波克夏海瑟威股票，即逾 99% 身價捐出做慈善。以今天 41 億美元規模來看，我已經成功了一半。」

巴菲特 2006 年承諾，將透過每年度的分批捐贈，向比爾和梅琳達蓋茲基金會、諾瓦基金會 (NoVo Foundation)、薛伍德基金會 (Sherwood Foundation)、蘇珊湯普森巴菲特基金 (Susan Thompson Buffett Foundation)、霍華德巴菲特基金會 (Howard G. Buffett Foundation) 等 5 個慈善基金捐出名下所有的波克夏股票。

巴菲特近年向這 5 個基金會捐出的 16 筆捐款，總計 410 億美元。FactSet 數據顯示，巴菲特是波克夏海瑟威最大的股東，持有該公司約 39% 的 A 類股。

巴菲特目前還擁有 238624 股，總價值約 1000 億美元。波克夏海瑟威 A 股在 2021 年反彈超過 20%，創歷史新高。截稿前，波克夏 (BRK-US) 下滑 0.84% 暫報 415,377.00 美元。

微軟共同創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 與妻子梅琳達 (Melinda Gates) 今年 5 月 3 日宣佈結束 27 年的婚姻，該基金會正值動盪時期，身為蓋茲伉儷基金的 3 名董事之一巴菲特宣布卸任 BMG 財產託管人格外引人注目。

巴菲特稱：「多年來，我一直是財產託管人，一個不活躍的財產託管人，我的資金的唯一受贈者是 BMG。我現在辭去這個職位，就像我在波克夏海瑟威之外的所有公司董事會所做的一樣。」

高齡 90 歲的巴菲特稱：「BMG 執行長帶領下，能與其目標百分百同步，因此無需我親身參與該事務。」

巴菲特對未來美國表示樂觀，他認為慈善事業將繼續將人才與財政資源結合起來，而企業和政府也將會如此，這些力量都有其特定的優劣勢，但加總起來，將使世界變得一個更美好的地方，造福後代子孫。