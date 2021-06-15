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避險基金大佬：Fed本週若無視高通膨 將大買比特幣黃金...

避險基金大佬：Fed本週若無視高通膨 將大買比特幣黃金... (圖片：AFP)
避險基金大佬：Fed本週若無視高通膨 將大買比特幣黃金... (圖片：AFP)

聯準會 (Fed) 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行最新的利率會議，華爾街神級交易員、傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones  稱，若 Fed 無視高通膨數據，他將全力買入抗通膨題材。

1987 年於美股「黑色星期一」一戰成名的億萬富翁、避險基金大佬 Paul Tudor Jones 週一受訪時稱，他正密切本週即將召開的 Fed 利率會議。

傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones (右) (圖片：AFP)
傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones (右) (圖片：AFP)

他預測，本週可能是聯準會主席鮑爾職涯中最重要的會議，當然也是過去四、五年裡最重要的 FOMC 會議。

Paul Tudor Jones 提到，目前通膨數據令人擔憂，Fed 目前關注於就業數據，這顛覆了傳統經濟觀點。美股市值已達到美國 GDP 的 220% 令其惶恐不安。

近期經濟數據

  • 6 月 4 日美國勞工部公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期。
  • 6 月 8 日勞工部公布，美國就業市場在 4 月份創紀錄的出現了 930 萬個職位空缺，比 3 月份 830 萬猛增了 12%。
  • 6 月 10 日美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5%，創 2008 年 8 月以來最大增幅。

聯準會官員多預測通膨壓力是暫時性的。Paul Tudor Jones 稱：「這與我看待世界的方式不同… 近期 CPI 數據對他們的任務和模型都構成了挑戰，這是一種智力上的不協調，如果 Fed 通膨預測是錯誤的，就有可能讓聯準會信譽受到威脅。」

操盤攻略

本週 Fed 利率會議如此重要的原因是，這攸關投資人如何處理自己的投資組合。

Paul Tudor Jones 預測，如果聯準會於本週利率會議上無視不斷上漲消費者價格，他將全力進行通膨題材的交易，可能會購買大宗商品、加密貨幣、黃金。

另一方面，Paul Tudor Jones 預測，若 Fed 發表不同的論調，市場將動盪不安。

他解釋：「如果 Fed 路線正確地說，已經看到數據並完成其使命，或提到正在非常迅速地完成其就業目標，那麼大家就會看到縮減恐慌 (Taper Tantrum)，固定收益將面臨拋售潮，股市將會修正，但這並不一定意味著一切都結束了。」

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