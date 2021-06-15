避險基金大佬：Fed本週若無視高通膨 將大買比特幣黃金...

聯準會 (Fed) 將在 6 月 15 日至 6 月 16 日舉行最新的利率會議，華爾街神級交易員、傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones 稱，若 Fed 無視高通膨數據，他將全力買入抗通膨題材。

1987 年於美股「黑色星期一」一戰成名的億萬富翁、避險基金大佬 Paul Tudor Jones 週一受訪時稱，他正密切本週即將召開的 Fed 利率會議。

傳奇基金經理人 Paul Tudor Jones (右) (圖片：AFP)

他預測，本週可能是聯準會主席鮑爾職涯中最重要的會議，當然也是過去四、五年裡最重要的 FOMC 會議。

Paul Tudor Jones 提到，目前通膨數據令人擔憂，Fed 目前關注於就業數據，這顛覆了傳統經濟觀點。美股市值已達到美國 GDP 的 220% 令其惶恐不安。

近期經濟數據

6 月 4 日美國勞工部公布最新報告，5 月非農新增就業近 56 萬人，較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期。

6 月 8 日勞工部公布，美國就業市場在 4 月份創紀錄的出現了 930 萬個職位空缺，比 3 月份 830 萬猛增了 12%。

6 月 10 日美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增 5%，創 2008 年 8 月以來最大增幅。

聯準會官員多預測通膨壓力是暫時性的。Paul Tudor Jones 稱：「這與我看待世界的方式不同… 近期 CPI 數據對他們的任務和模型都構成了挑戰，這是一種智力上的不協調，如果 Fed 通膨預測是錯誤的，就有可能讓聯準會信譽受到威脅。」

操盤攻略

本週 Fed 利率會議如此重要的原因是，這攸關投資人如何處理自己的投資組合。

Paul Tudor Jones 預測，如果聯準會於本週利率會議上無視不斷上漲消費者價格，他將全力進行通膨題材的交易，可能會購買大宗商品、加密貨幣、黃金。

另一方面，Paul Tudor Jones 預測，若 Fed 發表不同的論調，市場將動盪不安。

他解釋：「如果 Fed 路線正確地說，已經看到數據並完成其使命，或提到正在非常迅速地完成其就業目標，那麼大家就會看到縮減恐慌 (Taper Tantrum)，固定收益將面臨拋售潮，股市將會修正，但這並不一定意味著一切都結束了。」