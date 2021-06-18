Fed釋偏鷹訊號 華爾街抄底王點讚、看多美股

儘管聯準 (Fed) 會提高通膨預期並提前升息預期的時間表，被稱為華爾街抄底王的 David Tepper 週四 (17 日) 讚稱，Fed 做得不錯！

知名對沖基金阿帕盧薩資產管理公司 (Appaloosa Management) 創辦人、美股傳奇投資人 David Tepper 週四受訪時表示：「Fed 做得很好，這表明這些官員並沒有在方向盤上睡著。」

David Tepper 稱：「我認為股市目前還是不錯的... 預計可能要到今年晚些時候才會開始縮減購債計劃。」

從 2013 年歷史經驗來看，當聯準會開始討論量化寬鬆 (QE) 退場時，美股將出現拉回，華爾街擔憂，若聯準會真得開始減碼 QE 時，美股會下跌，因為這代表 Fed 討論縮表時間，升息不遠了。

David Tepper 表示：「這將是一個好跡象，表明經濟處於非常好的位置。」

David Tepper 在 3 月聯準會利率會議前表示，他很難看空股市，因為推動美債拋售 (殖利率走高的狀況) 可能已經結束。如今 David Tepper 證明他的想法是對的。

美債殖利率從 1 月份的不到 1% 升到 3 月底來到 14 個月高點 (超過 1.7%)，此後一直在下降，標普和那指週一刷新高。截至週三收盤，這些美股主指僅較歷史高點低 1% 左右。道指觀望 5 月歷史高位則還有 2% 以上的距離。