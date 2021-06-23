Fed政策立場轉「鷹」 你準備好了嗎？

美國今年 5 月失業率降至 5.8%，但非農業就業崗位增加 55.9 萬個不如預期，市場猜測距離美國聯邦備理事會 (Fed) 設定縮減寬鬆政策的門檻仍相去甚遠，甚至美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大漲 5.0%，創近十三年來最大升幅，Fed 則堅持，隨著經濟從新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封鎖中重啟，消費者被壓抑的需求釋放，推動強勁經濟增長和物價上漲壓力的預期升溫，但通貨膨脹上升只是暫時的，重申其寬鬆政策的承諾，美國財政部長葉倫亦認為通貨膨脹是過渡性的，敦促七國集團 (G7) 財政部長繼續為經濟提供財政支持，在 Fed 的鴿派立場推動下，美元今年 (2021 年) 第一季以大漲約 4% 的強勁開局後，自 3 月底以來已回吐多數漲幅，市場對美元前景看法依然分歧。

資料來源：湯森路透

隨著美國消費者信心在 6 月反彈，紐約聯邦儲備銀行的月度調查則顯示，美國消費者預計明年經濟將繁榮發展，對通貨膨脹、房屋價格、收入和就業市場的預期都在回升，Fed 所偏好的美國核心個人消費支出 (PCE) 物價指數亦呈現上升之勢，在截至 5 月的 12 個月中，PCE 上升 3.8%，為三十年來最大的漲幅(如上圖)，突顯通貨膨脹壓力上升，Fed 在 6 月的政策會議上維持政策利率和每月共 US$1,200 億資產購買規模不變，但將 COVID-19 疫情後的首次升息時點預測提前至 2023 年，多數 Fed 官員更預計 2023 年至少有兩次 25 個基點的升息。

美元指數月線圖

資料來源：湯森路透

Fed 政策突然轉向「鷹派」，激勵美元創兩個月高位，美元走勢的可能變化，對於持有” 非美元” 資產或貨幣的你，準備好了嗎?

外匯市場瞬息萬變，如何即時掌握市場走勢相當重要，控制風險亦格外重要。遠東國際商業銀行 (下稱遠東商銀) 自 2004 年推出的「外匯保證金交易」，特性是投資人可以用 5% 的保證金，以放大的倍數 (20 倍) 作「先買後賣｣或「先賣後買｣的雙向外匯交易，並利用遠東商銀提供的 24 小時交易服務及網際網路交易平臺 - FETP，隨時充分掌握外匯市場的脈動，不論投資或避險都相當靈活。

若您欲了解相關詳細內容，歡迎來電遠東商銀交易室專線：0809085818，或

觀看「外匯交易分享室」直播，網址：

https://www.feib.com.tw/foreignexchange/detail.html

遠東商銀外匯保證金交易專頁及客戶須知：

http://www.feib.com.tw/foreignexchange/index.aspx

Facebook(臉書) 粉絲專頁：請搜尋「外匯領航員 遠東商銀外匯保證金交易」

網址：https://www.facebook.com/FEIBMARGINTRADING

歡迎掃瞄以下 QR Code(網址：https://line.me/R/ti/p/%40014oltke) 加入「遠銀外匯保證金交易｣LINE 官方帳號，或用 LINE 以 ID 搜尋「@feibmargintrading」加入 LINE 好友。

延伸閱讀：

1. 遠東商銀外匯講座－外匯交易分享室｜影音新聞

2. 外匯保證金交易，三個關鍵選項很重要

3. 常見外匯 Q&A

4. 美元跌勢反彈？踏足外匯保證金交易，多空皆可操作！ft.Allen｜鉅亨看世界｜