押注提早緊縮 影響美元了嗎 ?

路透調查顯示，在低成本資金及通貨膨脹憧憬的環境下，全球股市的多頭走勢料將再延續至少六個月，並隨著新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫苗接種加速推進，各國財政刺激計畫創造就業機會及推動消費者支出增加，強化下半年全球經濟將強勁復甦的臆測。

路透全球股市前景調查圖表

資料來源：湯森路透

然而，全球經濟將強勁復甦，令通貨膨脹的預期升溫，帶動近日債券收益率急速上漲，引發各界臆測主要國家央行最終將為了壓制通貨膨脹開始撤回或縮減刺激措施，尤其是預計美國若鉅額的政府支出引發通貨膨脹大幅上升，縮減資產負債表要比預期來得更快，促使美國債券收益率重回一年高點，以美國公債為首的政府公債已成為全球市場焦點，導致與經濟增長和風險情緒緊密相關的貨幣下挫，提供了美元上漲動能，美元指數重新站上 91.00 之上，將觸發其它貨幣下跌，特別是對風險敏感的貨幣，例如：歐元、英鎊、澳幣和紐元等。

美元指數周線圖

資料來源：湯森路透

國內的投資商品中，愈來愈多與外匯匯率相關，若美元轉強而其它貨幣下跌，投資人可能需要針對其投資的商品尋求避險，或是匯率波動劇烈，廠商亦有避險的必要。

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