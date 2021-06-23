牛津大學研究：AZ疫苗對印度兩種變種病毒有效

生物製藥公司阿斯特捷利康 (AZN-US) 周二（22 日）援引研究表示，其生產的新冠疫苗對兩類新型首見於印度的變種病毒 Delta 與 Kappa 皆有保護效力。

該公司聲明指出，牛津大學的研究結果，顯示康復患者與接種者血液中單株抗體（Monoclonal antibody）中和 Delta 與 Kappa 兩種變種病毒的能力。

英國公共衛生署（PHE）上周一項分析顯示，接種輝瑞 (PFE-US) 和 BioNTech(BNTX-US) 的兩劑新冠疫苗後，對防止感染新型變種病毒 Delta 有效率達 96%，而接種 AZ 疫苗對抗該變種病毒的有效率達 92%，兩者對防止重症住院的保護力超過 90% 。

阿斯特捷利康表示，牛津大學的最新研究結果是基於 PHE 的分析基礎上。

世界衛生組織（WHO）首席科學家 Soumya Swaminathan 上周五（18 日）表示， Delta 變種病毒已成為全球新冠病毒流行的主要病毒株。

WHO 也表示，Delta 變種病毒已至少擴散至 80 多個國家，並在這段期間持續變種。研究顯示，該類變種病毒傳染性比其他類型更強，目前在美國已有 10% 的人感染 Delta 變種病毒。